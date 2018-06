Itália. Primeiro-ministro anuncia fim do “negócio da imigração”

O novo primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, discursou esta terça-feira pela primeira vez no Parlamento e anunciou que irá acabar com “o negócio da imigração” e liderar na Europa uma campanha para o levantamento das sanções contra a Rússia.

Durante pouco mais de uma hora e ladeado pelos seus vice-presidentes, Luigi Di Maio (Movimento 5 Estrelas) e Matteo Salvini (Liga), Conte reconheceu não ter experiência política, afirmando ser “um cidadão eleito para assegurar o programa de Governo”. São novos tempos, proclamou, e o entusiamo fez-se ouvir no hemiciclo, com a maioria parlamentar a aplaudi-lo 62 vezes, segundo as contas do “El País”.

O chefe do Executivo enfatizou a intenção de criar um sistema “automático” e “obrigatório” de repatriamento dos requerentes de asilo na Europa. Conte considerou que os pedidos de asilo aumentaram “desmesuradamente” e “na sombra de uma falsa solidariedade”. O acordo de Governo atinge diretamente cerca de 500 mil migrantes que chegaram a Itália de forma irregular nos últimos cinco anos. Além de o número não ser exato, não há acordos de repatriamento com a maioria dos países de origem.

Juntem-se a nós, convida Conte

Giuseppe Conte convidou os partidos da oposição a juntarem-se ao acordo de Governo quando e como quiserem durante a legislatura, sugerindo de caminho que os eixos ideológicos tradicionais morreram. “Chamaram-nos populistas ou antissistema. Bem, são fórmulas linguísticas. Mas se o populismo é a atitude da classe dirigente de ouvir as pessoas, se o antissistema significa tentar introduzir outro sistema melhor, este Governo merece essas qualificações”, disse.

Por outro lado, Conte assumiu a intenção de Itália permanecer na União Europeia e de reduzir a dívida, embora sem aplicar medidas de austeridade. Nenhuma das grandes promessas eleitorais, como o rendimento universal garantido ou a redução de impostos, será aplicada no curto prazo.