Há pelo menos dez mulheres no novo Governo espanhol

Deverá ser apresentada ainda esta quarta-feira a lista completa com os nomes dos novos ministros do Governo espanhol, mas durante a manhã a imprensa tem avançado os titulares já confirmados. Nas treze pastas dadas como atribuídas, salta à vista a predominância das mulheres: nada menos que dez.

Desde logo, o Executivo liderado por Pedro Sánchez terá Carmen Calvo como vice-presidente e ministra da Igualdade. Doutorada em Direito Constitucional, terá também a seu cargo as relações com o Parlamento.

A pasta da Economia ficará nas mãos de Nadia Calviño, uma alta funcionária europeia, economista e advogada de formação, figura muito respeitada e que recentemente ocupou o cargo de diretora geral dos Orçamentos da Comissão Europeia.

Josep Borell ocupará o ministério dos Negócios Estrangeiros. Antigo presidente do Parlamento Europeu e ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Ambiente (no Governo de Felipe González), com a sua escolha Sánchez “envia uma mensagem de firmeza aos independentistas catalães”, escreve o “El País”.

Juntando duas super-pastas, o novo Governo confia a Teresa Ribera o Ambiente e a Energia. Ex-secretária de Estado do Ambiente e das Alterações Climáticas, é uma reconhecida lutadora pela causa do planeta e liderou a Oficina Española de Cambio Climático entre 2004 e 2011.

Para ministra da Justiça, Sánchez avança o nome de Dolores Delgado, 55 años, próxima do ex-juíz Baltasar Garzón e com uma carreira de mais de 25 años como representante do Ministério Público na Audiência Nacional (principal instância penal de Espanha). É conhecida sobretudo por coordenar a luta contra o jiadismo.

Outra mulher, Carmen Montón, ficará responsável pelo ministério da Saúde. É licenciada em medicina e grande defensora do serviço de saúde público, devendo-se à sua ação a marcha-atrás em vários acordos com hospitais privados Com 42 anos, é casada, tem uma filha, e o “El País descreve-a como “feminista e militante socialista desde os 16 anos”.

O terceiro nome masculino a integrar o Executivo é Pedro Duque, o novo ministro da Ciência. Natural de Madrid, tem 55 anos, é engenheiro aeronáutico e o primeiro astronauta espanhol.