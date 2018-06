Etiópia aceita termos do acordo de paz com a Eritreia

A Etiópia vai aceitar na totalidade os termos de um acordo de paz com a vizinha Eritreia num importante passo para acalmar as tensões entre os dois países, que já provocaram 80 mil mortos. O anúncio foi feito horas depois de nesta terça-feira o Governo etíope ter suspendido o estado de emergência no que está a ser visto como a mais dramática reforma do novo primeiro-ministro Abiy Ahmed.

O chefe do Executivo prometeu mudanças depois de mais de dois anos de protestos violentos e fatais contra o Governo exigindo maiores liberdades. No entanto, é a perspetiva de paz com a Eritreia que está a ser recebida com maior surpresa.

Fitsum Arega, chefe do gabinete do primeiro-ministro, escreveu no Twitter que “o sofrimento de ambos os lados é indescritível porque o processo de paz está num impasse. Isto deve mudar para o nosso bem comum”.

No Facebook, a Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope, a coligação que governa a Etiópia, escreveu que “o Governo da Eritreia deve assumir a mesma posição sem qualquer pré-requisito e aceitar o nosso apelo para trazer de volta a paz há muito perdida entre as duas nações irmãs, como existia antes”. Não houve qualquer comentário por parte das autoridades eritreias.

Um conflito com um quarto de século

Em 1993, os eritreus separavam-se da Etiópia na sequência de um referendo esmagador a favor da independência. Contudo, os vizinhos entrariam rapidamente em guerra por causa da fronteira partilhada.

A guerra entre a Etiópia e a Eritreia decorreu entre maio de 1998 e junho de 2000, levando a que os dois países, que estão entre os mais pobres do mundo, gastassem centenas de milhões no conflito e sofressem dezenas de milhares de baixas. O acordo assinado em 2000 punha fim ao conflito, mas não por muito tempo.

Nos anos seguintes, centenas morreram em confrontos periódicos depois da recusa etíope em aceitar uma comissão de fronteira, apoiada pelas Nações Unidas, que dividia o território disputado entre os dois países.