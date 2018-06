EUA pressionam NATO contra eventual ataque russo

A administração Trump está a pressionar os aliados da NATO para reforçarem as suas defesas com o objetivo de se prepararem para um potencial ataque da Rússia. A informação é avançada por vários órgãos de comunicação social e antecede os encontros do secretário norte-americano da Defesa, James Mattis, com outros membros da Aliança Atlântica, que arrancam esta quarta-feira em Bruxelas.

A cimeira na capital belga servirá para se discutirem formas de vários países europeus se prepararem para um possível combate com a Rússia, o que incluiria a preparação de forças navais e aéreas. Apesar da retórica amigável assumida pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, em relação à Rússia, os mais recentes desenvolvimentos mostram que a administração olha para Moscovo como um adversário sério, refere a revista “Newsweek”.

30 em terra, 30 no ar e 30 no mar. No prazo de 30 dias

Fontes revelaram à agência de notícias Reuters que Mattis está a encorajar a NATO a estabelecer especificamente 30 batalhões terrestres, 30 esquadrões de combate aéreo e 30 navios da Marinha para estarem prontos para lançar uma ofensiva contra a Rússia no prazo de 30 dias. Cada batalhão teria entre 600 e mil soldados, adiantam as fontes. A administração americana também tem pressionado continuamente os seus aliados a gastarem mais em defesa coletiva.

Durante um encontro na semana passada, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, instou o ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros a trabalhar para combater “a influência maligna” da Rússia no continente europeu. No início do mês passado, a Marinha americana anunciou que ia enviar uma frota para o Atlântico Norte para combater os objetivos revanchistas de Moscovo.

Enquanto os membros da NATO fazem exercícios para responderem a ataques navais e cibernéticos simulados, a Rússia também realiza exercícios militares regulares para se preparar para um eventual confronto com o Ocidente.