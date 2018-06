Alemanha. Merkel estreia-se a responder diretamente às perguntas dos deputados federais

Jan Korte, diretor parlamentar da Esquerda (partido die Linke) confronta a chanceler com a sua própria citação, “As pessoas na Alemanha nunca viveram tão bem como agora”, lembra-lhe a precariedade e o emprego infantil e pergunta-lhe se acha que as pessoas sujeitas a eles vivem bem. A chanceler responde que o emprego temporário é necessário como “instrumento de flexibilidade” e lembra a existência de salário mínimo.

Este relato ao minuto feito pelo Spiegel Online dá o tom da sessão que esta quarta-feira ocupou pela primeira vez na história da República Federal da Alemanha o plenário do Bundestag. A partir deste dia, e três vezes em cada ano, a chanceler terá de responder às perguntas dos deputados.

A proposta de alteração do modelo de debate já tinha algum tempo, mas assim foi acordado no tratado de coligação entre os três principais partidos que constituem a grande coligação governativa, os democratas-cristãos CDU, os cristãos sociais da CSU e os social-democratas do SPD.

Perguntas ao Governo não são uma novidade, o que muda é o facto de ser a chanceler a responder diretamente às perguntas dos deputados. Até agora, no que em Portugal se chama o “debate quinzenal”, os deputados submetiam as suas perguntas ao Governo. A seguir, respostas pré-formuladas eram lidas pelos secretários de Estado ao plenário.

O site do Thelocal.de cita o político dos Verdes que foi deputado pelo partido de 1994 a 2017, Volker Beck, revelando que os secretáios dos gabinetes competiam a tentar dar as respostas menos esclarecedoras possível.

A chancelaria tinha revelado antecipadamente que o debate, que estava previsto durar uma hora, responderia inicialmente às questões relacionadas com as sessões do gabinete, seguidas de outras áreas de políticas governativas.

A moderação coube ao presidente do Bundestag, Wolfgang Schäuble, e este presente modelo de debate vai ainda sofrer alterações em breve, já que os grupos parlamentares federais deram início a um processo de reforma do modo tradicional de perguntas e respostas no Parlamento.

Em março deste ano, o tabloide alemão “Bild” titulava assim um texto sobre a proposta que a partir desta semana tomou forma: “O Bundestag quer grelhar a chanceler”. Na verdade, esta tradição de questionamento direto, na altura ainda inédita na Alemanha, está já estabelecida em muitos outros países, entre os quais Portugal.

A partir de agora, assuntos como migrantes e refugiados ou qualquer suspeita de escândalo vai poder passar a ser escortinada diretamente à chefia do Governo para indubitável gáudio dos deputados de extrema-direita da Alternativa para a Alemanha (AfD).

“Eu volto!”, foi a promessa de Angela Merkel no encerramento do período de perguntas desta quarta-feira em Berlim.