46 migrantes morreram afogados quando tentávam atravessar o Golfo Aden

Pelo menos 100 pessoas, alegadamente todos etíopes, amontoaram-se num barco de contrabando que tinha deixado o porto de Bossaso, na Somália

A agência de imigração das Nações Unidas revelou nesta quarta-feira que 46 migrantes morreram afogados, incluindo nove mulheres, e outros 16 continuam desaparecidos após o barco ter naufragado devido às altas ondas na travessia do Golfo Aden. Segundo a OIM os migrantes tentavam chegar ao Iemen e aos Emiratos Árabes Unidos para tentar encontrar emprego.

Pelo menos 100 pessoas, alegadamente todos etíopes, amontoaram-se num barco de contrabando que tinha deixado o porto de Bossaso, na Somália no dia anterior. Segundo testemunhas, os migrantes não usavam coletes salva-vidas e começaram a entrar em pânico quando as ondas altas atingiram a costa do Iêmen.

Mohammed Abdiker, da OIM, disse que mais de sete mil migrantes aventuram-se nesta perigosa viagem todos os meses.