Primeira ministra da Nova Zelândia grávida vai trabalhar até ao momento do parto

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, que vai ter o primeiro filho em junho (a data marcada é o dia 17), anunciou que tenciona continuar a trabalhar literalmente até ao momento de dar entrada no hospital para dar à luz. "Já fiz alguns planos de contingência para poder funcionar até estar realmente, em termos físicos, em trabalho de parto. Porquê perder tempo?", explicou numa entrevista.

Segundo o plano oficial agora anunciado, Ardern nessa altura entregará o governo do país ao primeiro-ministro em exercício. Se por acaso ela tiver o filho enquanto se encontrar de viagem (foi autorizada a andar de avião no país até ao dia do parto), há medidas previstas.

Quando sair do hospital de Auckland com o seu companheiro, Clarke Gayford, o casal "partilhará com o público alguns momentos com o seu novo bebé", após o que pedem algumas semanas de privacidade. A licença parental da primeira-ministra durará seis semanas, e a seguir ela regressará ao trabalho, ficando Gayford a tomar conta do bebé "a tempo inteiro".

A quem questiona se se pode exercer um cargo como o dela e ter um bebé ao mesmo tempo, Ardern responde: "Não sou a primeira mulher a desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo. Não sou a primeira mulher a trabalhar e ter um bebé. Sei que são circunstâncias especiais mas haverá muitas mulheres que fizeram isto antes de mim, e estou prestes a simpatizar imenso com elas, tal como simpatizei com as que sofrem enjôos matinais".

"Sabemos que juntos vamos fazer isto funcionar e a Nova Zelândia vai-nos ajudar a criar o nosso primeiro filho", conclui a primeira-ministra. Na verdade, a sua situação é bastante menos extrema do que a de outras mulheres que têm ultimamente aparecido nas notícias. Por exemplo, Briana Williams, aquela estudante de direito em Harvard que entrou em trabalho de parto durante o exame final, pediu epidural e acabou o exame antes de ir dar à luz.