Polónia transmite à Alemanha desaprovação de gasoduto russo-germânico

O Presidente da Polónia, Andrzej Duda, exprimiu nesta terça-feira a desaprovação do seu país de um planeado gasoduto germano-russo durante a visita do seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier. Duda afirmou, durante uma conferência de imprensa conjunta com Steinmeier, que acredita que o gasoduto, designado Nord Stream 2, poderia minar a segurança energética da Europa Central e de Leste.

Este projeto tornou-se uma questão profundamente divisionista na Europa, com a Alemanha a insistir que se trata apenas de uma questão comercial. Desenvolvendo-se sobre o fundo do Mar Báltico, o Nord Stream 2 vai duplicar a quantidade de gás natural que a Federação Russa pode enviar diretamente para a Alemanha e outros países na Europa Central das novas reservas exploradas na Sibéria.

O gasoduto evita propositadamente os territórios de países da Europa de Leste como a Ucrânia e a Polónia.

Outro ponto de diferença entre os dois presidentes é o predomínio da legalidade na Polónia, que a União Europeia entende que está sob a ameaça de práticas do Governo polaco, de direita.

Steinmeier disse à Comunicação Social que tinha falado do assunto com Duda. Mais tarde, durante uma conferência sobre o papel da Polónia e Alemanha na Europa, Steinmeier instou os polacos a seguirem as regras europeias que tinham adotado quando se integraram na UE em 2004.