Juncker: Itália está “no coração da Europa” e merece “respeito e confiança”

O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse esta terça-feira que Itália é um pilar da União Europeia e que merece respeito. Numa conferência em Bruxelas, Juncker afirmou que “ontem como hoje, Itália merece respeito e confiança”, acrescentando que “o lugar de Itália é no coração da Europa”.

A declaração surge uma semana depois das polémicas palavras do comissário europeu para o orçamento, Günther Oettinger, que sugeriu que os mercados financeiros mostrariam aos italianos como votar. Em entrevista à Deutsche Welle, o comissário alemão afirmou que a sua “preocupação e expectativa” era que as próximas semanas mostrassem “aos eleitores que não devem votar em populistas à direita ou à esquerda”.

Itália entre “campo de férias” e membro fundador da UE

As observações de Oettinger provocaram um coro de críticas por parte do Movimento 5 Estrelas (M5E) e da Liga, os partidos que formaram Governo em Itália, mas também de líderes da União Europeia. O líder do M5E, Luigi Di Maio, escreveu no Twitter: “Esta gente trata Itália como um campo de verão onde vão passar as férias. Mas em poucos meses teremos um Governo de mudança e seremos finalmente respeitados na Europa”. Também no Twitter, o líder da Liga, Matteo Salvini, disse: “Se isto não é uma ameaça... Não tenho medo”.

Por sua vez, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, deixou o apelo: “Por favor respeitem os eleitores. Estamos aqui para os servir, não para os ensinar”. A Comissão Europeia emitiu igualmente uma declaração em nome de Juncker, defendendo que “o destino de Itália não está nas mãos dos mercados financeiros”. “Independentemente do partido político que possa estar no poder, Itália é um membro fundador da União Europeia que contribuiu imensamente para a integração europeia. O presidente Juncker está convencido de que Itália continuará no seu caminho europeu. A Comissão está pronta para trabalhar com Itália com responsabilidade e respeito mútuos. Itália merece respeito”, acrescentava a nota.

Oettinger viria pouco depois a apresentar um pedido de desculpas, dizendo que respeita totalmente “a vontade dos eleitores, sejam eles de esquerda, direita ou do centro, e em todos os países”. “Ao referir-me aos desenvolvimentos atuais dos mercados em Itália, não quis ser desrespeitoso e peço desculpa por isso.”