Irão dá primeiros passos para aumentar a sua capacidade de enriquecer urânio

O Irão já deu início aos primeiros trabalhos para aumentar a sua capacidade de enriquecer urânio, informou esta terça-feira o diretor da Organização Iraniana de Energia Atómica (OIEA), Ali Akbar Salehi, deixando como ressalva que a iniciativa não “viola o acordo” sobre o programa nuclear iraniano assinado em 2015 e do qual os Estados Unidos da América se retiraram recentemente. “Isto não significa que as negociações com a Europa falharam”.

Em declarações aos jornalistas, Ali Akbar Salehi deu mais detalhes sobre o plano, especificando que “está em curso a construção de novas centrifugadoras” nas instalações nucleares em Natanz, as maiores no país com capacidade para enriquecer urânio, na província de Isfahan, no centro do país. Será produzido hexafluoreto de urânio, um ingrediente-chave em todo este processo. “Numa situação normal, demoraríamos seis ou sete anos, mas neste caso tudo estará pronto nas próximas semanas ou meses”, disse ainda o diretor, acrescentando estar a cumprir instruções que lhe foram dadas pelo líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei. O programa de enriquecimento de urânio só será, contudo, retomado caso o acordo nuclear, designado oficialmente Plano Conjunto de Ação (ou Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, em inglês) falhe.

O plano foi assinado a 14 de julho de 2015 em Viena pelo Irão e pelos países com assento no Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha. O objetivo é o de restringir a capacidade do Irão de desenvolver armas nucleares. No caso do urânio, o acordo limita o seu enriquecimento a 3,67%, permitindo a sua utilização como combustível de um reator para fins civis, mas muito abaixo dos 90% necessários para produzir uma arma. O Irão está ainda autorizado a construir peças para centrifugadoras desde que as mantenha inoperacionais até 2025.

Em maio, Donald Trump, presidente norte-americano, anunciou a retirada dos EUA do acordo, alegando ter “provas” de que o Irão, que classificou como um “regime de grande terror”, mentiu sobre o seu programa nuclear, e prometendo mais sanções económicas contra o país.

Europa pede a Irão para respeitar compromissos

Em reação ao anúncio do diretor da OIEA, Maja Kocijancic, porta-voz da Comissão Europeia, pediu ao Irão para continuar a respeitar os seus compromissos e disse que a comissão está a “estudar” a decisão de Teerão de aumentar a capacidade de enriquecimento de urânio. Por outro lado, é sabido e provado que o Irão continua a respeitar o acordo, afirmou a porta-voz.

Maja Kocijancic acrescentou que Bruxelas está a preparar-se “para defender os interesses europeus”, referindo-se assim às sanções dos EUA contra Teerão, nomeadamente comprando petróleo ao país.