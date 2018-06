Filho de Donald Trump vai ao Twitter comentar uma sentença e confunde a questão

Donald Trump Jr, o filho mais velho do Presidente norte-americano, publicou um tweet onde repete uma confusão sobre a sentença do Supremo Tribunal que ontem deu razão a um pasteleiro que recusou fazer um bolo de casamento para um casal gay.

O tweet, ecoando um comentário feito pouco antes na estação televisiva Fox News - fonte de muitos tweets do próprio presidente, - critica os media por descreverem a decisão como "narrow" (estreita) e nota que a votação dos juízes foi 7-2. Numa prosa confusa e gralhada, Donald Trump Jr acrescenta: "todos sabemos que eles querem ter a implicação de que foi conservador vs lib (liberal) e não clarificadora, porque é muito mais polarizador. Não estou certo de poder continuar a dar aos MSM (mainstream media, os media principais) o benefício da dúvida".

Na verdade, o termo "narrow" referia-se à amplitude da decisão dos juizes, não à votação em si. A sentença, ao contrário do que muitas vezes acontece no Supremo Tribunal, não decidiu em termos gerais a questão central sobre se o direito à livre expressão de crenças religiosas se sobrepõe à proibição de recusar servir determinados clientes - i.e. de discriminar.

O pasteleiro não foi ouvido

O juiz que escreveu o acordão lembra expressamente o conjunto de proteções contra discriminação que a lei atribui hoje aos gays, como a outras categorias de pessoas, e deixa aberta a porta a uma decisão de sentido oposto num caso diferente.

Um fator decisivo no caso em apreciação, Masterpiece Cakeshop Ltd. vs Colorado Civil Rights Commission, foi o modo nada neutro como a comissão dos direitos civis do Colorado, que inicialmente deu razão aos dois queixosos, tratou o pasteleiro, ignorando completamente os seus direitos à expressão da sua fé. É por ele não ter sido ouvido que o Supremo Tribunal agora lhe dá razão, deixando claro que a decisão não define uma regra geral para esse tipo de situações.

A confusão feita por Donald Trump Jr vem na linha de outras intervenções dele no Twitter. Tal como o seu pai, ele é adepto de teorias da conspiração. Nos últimos meses, por exemplo, retweetou várias falsidades sobre o bilionário judeu George Soros (que teria uma ligação familiar aos Clinton) e sobre um dos estudantes que sobreviveu a um massacre num liceu e se tornou defensor de um maior controle do uso de armas nos Estados Unidos, entre outras.