Extremistas islâmicos voltam a matar no norte de Moçambique

Um grupo de alegados extremistas islâmicos voltou a matar na madrugada desta terça-feira, no norte de Moçambique. Sete pessoas terão sido assassinadas durante os ataques e mais de uma centena de casas e diversas viaturas foram incendiadas.

Os incidentes ocorreram na aldeia de Naunde, no posto administrativo de Quiterajo (distrito de Macomia e província de Cabo Delgado). A polícia da região de Cabo Delgado confirma as ocorrências mas não avança detalhes.

Estes ataques surgiram em resposta ao assassínio, na semana passada, de nove membros daquele grupo islâmico, depois de terem sido surpreendidos pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique numa das matas do distrito de Palma.

Na última quinzena de maio, os extremistas islâmicos decapitaram 11 pessoas em Monjane, no distrito de Palma. Com as mortes desta terça-feira, sobe para 18 o número de pessoas assassinadas pelos extremistas nos últimos 20 dias. Trata-se de um grupo que tem aterrorizado, desde o ano passado, os distritos de Mocímboa da Praia, Palma, Macomia, na província de Cabo Delgado.

No último domingo, o Comandante-Geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafale - citado pela “VOA” quando regressava a Luanda depois de participar num encontro anual de polícias da África Austral -, referiu que este grupo é constituído por cidadãos moçambicanos recrutados dentro do país alegadamente para “aprender o Corão”.

"Esses cidadãos (que se encontram na República Democrática do Congo), são nossos filhos que saíram daqui, alegadamente para aprender o Corão, e os que estão na Tanzânia iam lá à procura de emprego e acabaram integrando grupos de malfeitores", afirmou o Comandante-Geral da Polícia.

Este é um grupo está envolvido não só na desestabilização de Moçambique, mas também da República Democrática do Congo e da Tanzânia.