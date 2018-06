Ex-gerente da campanha de Trump acusado de tentar adulterar testemunhas na investigação à Rússia

O conselheiro especial dos EUA que investiga a alegada interferência russa nas eleições de 2016, Robert Mueller, acusou esta segunda-feira o ex-gerente de campanha de Donald Trump de tentar adulterar testemunhas. Segundo Mueller, Paul Manafort contactou testemunhas através do telefone e de mensagens encriptadas, tentando garantir “testemunhos materialmente falsos”. O antigo responsável, cuja reação às novas alegações não foi imediatamente conhecida, nega as acusações, que incluem fraude.

Manafort deverá enfrentar dois julgamentos, o primeiro dos quais está programado para começar em setembro. Uma moção apresentada pelo conselheiro especial defende que as alegações de adulteração de testemunhas equivalem a uma violação dos termos da fiança de Manafort e insta um juiz no caso a rever as condições da sua libertação. Isto poderá resultar na prisão do antigo chefe de campanha, que já se encontra em prisão domiciliária desde outubro, antes do seu julgamento.

A moção alega que Manafort enviou mensagens a dois membros do Grupo Hapsburg, uma empresa de lobbying em que trabalhou para defender os interesses da Ucrânia. Numa declaração apresentada no tribunal juntamente com a moção de Mueller, o agente especial do FBI, Brock Domin, disse que as comunicações foram um “esforço para influenciar os testemunhos e esconder provas”.

Os indiciados da “caça às bruxas”

O Presidente Donald Trump tem negado qualquer conluio com a Rússia, apelidando de “caça às bruxas” a investigação de Mueller, que já emitiu 22 acusações: 16 a indivíduos e empresas russas e seis a americanos. Entre os indiciados encontram-se vários antigos funcionários da campanha e administração de Trump, incluindo Manafort, o ex-assessor de segurança nacional do Presidente, Michael Flynn, o ex-vice-presidente da campanha, Rick Gates, e um conselheiro de política externa da campanha, George Papadopoulos.