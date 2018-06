Dezenas de jornais suecos pedem libertação de editor sueco de origem chinesa Gui Minhai

Dezenas de jornais suecos pediram hoje à China que liberte o editor sueco de origem chinesa Gui Minhai, preso no início deste ano enquanto viajava com diplomatas do país escandinavo. Gui Minhai, de 54 anos e que publicou livros em Hong Kong que ridicularizavam o regime comunista, foi preso em 20 de janeiro num comboio entre Ningbo (leste) e Pequim, onde se dirigia para uma consulta médica na embaixada, temendo ter esclerose lateral amiotrófica (ELA) ou doença de Charcot.

"A ação das autoridades chinesas contra Gui Minhai viola todos os princípios fundamentais do Direito, e constitui uma violação grave dos direitos humanos", denuncia a carta publicada por 37 jornais, entre os quais estão os diários Svenska Dagbladet e Dagens Nyheter. O texto foi assinado por académicos, editores, jornalistas, políticos e atores.

"Sabendo que o dia nacional da Suécia é amanhã (quarta-feira, 6 de junho), pedimos às autoridades chinesas que libertem imediatamente Gui Minhai", apelam. "A China é uma superpotência com vasta influência económica, política e cultural sobre o resto do mundo, e os seus líderes em Pequim deixaram claro que estão prontos para desempenhar um papel de liderança no mundo", acrescentam os signatários, sublinhando que as ações contra Gui Minhai entram "em flagrante contradição" com as declarações dos dirigentes chineses.

Em 2015 Gui Minhai já tinha desaparecido, como outras quatro pessoas. Desapareceu durante férias que passava na Tailândia, antes de reaparecer num centro de detenção chinês e "confessar" o seu envolvimento num acidente rodoviário ocorrido vários anos antes. As autoridades chinesas garantiram que o libertaram em outubro de 2017, mas de acordo com sua filha, Angela Gui, citada pela agência France-Presse, Gui Minhai estava em prisão domiciliaria na cidade de Ningbo, onde ainda vivem alguns de seus parentes.

Após o segundo desaparecimento, Gui apareceu numa entrevista em vídeo, divulgada em fevereiro, confessando os seus erros e acusando o próprio país adotivo - a Suécia -- de o manipular como "um peão". A repressão aumentou na China desde que o Presidente Xi Jinping assumiu o cargo em 2012, com a detenção de centenas de advogados e ativistas.