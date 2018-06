De visita à Áustria, Putin garante que não quer dividir União Europeia

O Presidente russo, Vladimir Putin, garante que a Rússia não está a tentar dividir a União Europeia (UE). As declarações foram feitas antes da visita à Áustria, na primeira viagem de Putin a um país da Europa Ocidental em quase um ano. O chefe de Estado russo disse à estação de televisão austríaca ORF que pretendia uma UE “unida e próspera”, sublinhando que o bloco é o parceiro comercial e económico mais importante da Rússia.

Esta terça-feira, Putin encontra-se com o Presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, e com o chanceler Sebastian Kurz, além de se reunir com líderes empresariais. “Quanto mais problemas no coração da UE, mais riscos e problemas existem para nós”, afirmou, acrescentando que a Rússia precisa de “cooperação com a UE” e não tem “como meta dividir alguma coisa ou alguém na UE”.

Focos de tensão UE-Rússia

As sanções da UE contra a Rússia, impostas na sequência da anexação da Crimeia em 2014 e do apoio aos separatistas no leste da Ucrânia, deverão fazer parte da agenda dos encontros. Um outro foco de tensão entre os dirigentes europeus e russos tem a ver com o envenenamento do antigo espião duplo russo, Sergei Skripal, e da sua filha no sul de Inglaterra.

O Governo britânico acusou a Rússia de responsabilidade na tentativa de assassínio dos Skripal, uma alegação que o Kremlin rejeita. A Áustria foi um dos poucos países da UE a não retirar diplomatas da Rússia em protesto contra as suspeitas de envolvimento.

Putin tem apoiantes na coligação que governa a Áustria, incluindo o líder do Partido da Liberdade (de extrema-direita), Heinz-Christian Strache, que pediu que as sanções à Rússia fossem suspensas. Na entrevista à ORF, Putin desvalorizou as ligações entre o seu partido Rússia Unida e o Partido da Liberdade da Áustria.