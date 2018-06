Curdos anunciaram retirada de Manbij após acordo entre Turquia e EUA

As milícias curdas das Unidades de Proteção Popular (YPG) anunciaram a saída dos seus conselheiros militares da cidade de Manbij, no norte da Síria, um dia depois de a Turquia e os EUA terem chegado a acordo para a retirada do grupo armado da região.

À Turquia não lhe agradava que os EUA continuassem a apoiar os combatentes curdos e ameaçou estender a sua ofensiva na região de Afrin, no norte da Síria, à cidade de Manbij, mais a este, arriscando um confronto com as tropas americanas ali instaladas.

Em comunicado citado pela “Al-Jazeera”, as YPG afirmaram que apesar da saída dos conselheiros - os últimos membros da milícia curda ainda presentes na cidade depois da retirada dos restantes combatentes em novembro de 2016 - “o povo de Manbij poderá continuar a contar com a ajuda” dos curdos.

Ao longo dos últimos anos, as YPG, que integram as Forças Democráticas da Síria - uma aliança de combatentes árabes e curdos apoiada por Washington - foram fulcrais no combate aos jiadistas do Daesh em muitas regiões sírias. Ancara, no entanto, considera esta milícia curda um grupo terrorista, com ligações à revolta curda na Turquia, e há muito que exigia a sua saída de Manbij.

Foi num encontro realizado na segunda-feira que o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, e o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, chegaram a acordo para a retirada das tropas curdas. Cavusoglu disse que os combatentes devem entregar as suas armas mas as YPG ainda não se pronunciaram sobre isso. Segundo Washington, Manbij será governada por “locais” aceites pelos norte-americanos e pelos turcos.

Foi estabelecido um plano (ou “roadmap”, como lhe chamaram) que será implementado dentro de 10 dias e estará concluído nos próximos seis meses. Será aplicado a outras regiões sírias, nomeadamente Raqqa, Kobane e outras áreas ainda controladas pelas YPG.