Chefe de gabinete do Presidente francês investigado sob suspeita de conflito de interesses

O chefe de gabinete do Presidente francês Emmanuel Macron, Alexis Kohler, está a ser investigado sobre as suas ligações à MSC, uma empresa italiana de transporte marítimo. A informação foi avançada esta segunda-feira em comunicado, que precisou que Kohler seria investigado por suspeitas de corrupção.

A investigação analisará o período em que o responsável trabalhou no Ministério da Economia, de 2012 a 2016, sendo que nos últimos dois anos Kohler foi diretor de gabinete de Macron, que era ministro à época. O Ministério Público anunciou que iria verificar se Kohler respeitou as regras de conflito de interesses para os funcionários públicos, uma vez que ele “poderá ter lidado com questões de interesse” para a MSC.

Ligações perigosas

A mãe de Kohler é prima de Rafaela Aponte, cujo marido, Gianlugi, fundou a Mediterranean Shipping Company (MSC) em 1970 e a transformou numa líder mundial no transporte de contentores e em cruzeiros. Estas ligações formam a base da queixa legal apresentada na sexta-feira pelo grupo de transparência Anticor.

Kohler deixou o Ministério da Economia em 2016 para se juntar à MSC como diretor financeiro, mas continuou a trabalhar no seu tempo livre para que Macron assumisse a presidência francesa. O relacionamento pessoal próximo entre os dois não é novidade: Kohler é “a última pessoa com quem Macron fala à noite e a primeira [com quem fala] de manhã”, revelou um assessor.

Na segunda-feira, o gabinete de Macron rejeitou as alegações, classificando-as como “completamente infundadas”. “Alexis Kohler enviará de bom grado aos promotores todos os documentos que comprovam o respeito da lei durante a sua vida profissional”, disse a presidência em comunicado.