Autoridades mandam retirar populações perto do Vulcão do Fogo

Últimos dados apontam para pelo menos 72 mortos, continuando os bombeiros à procura de pessoas nos escombros.

A agência de Coordenação e Gestão de Desastres da Guatemala deu nesta terça-feira ordem de retirada das populações das cidades perto do vulcão do Fogo, temendo um aumento da atividade, dos gases quentes e das cinzas. Segundo um jornalista da Associated Press (AP), voltou a ver-se uma densa coluna de fumo na tarde de hoje.

Os últimos dados apontam para pelo menos 72 mortos, continuando os bombeiros à procura de pessoas nos escombros.

O vulcão, situado a oeste da Cidade da Guatemala, entrou em violenta erupção no domingo, cobrindo as aldeias circundantes de cinzas incandescentes e lava, dando pouco tempo aos residentes nas imediações para fugir.

As autoridades indicaram que mais de 3.200 pessoas de povoações na zona foram retiradas das habitações devido à queda das cinzas, que afetam uma área com perto de 1,7 milhões de pessoas. O Instituto de Sismologia guatemalteco anunciou que o vulcão, de 3.763 metros de altura, já tinha alertado para a hipótese de ocorrer uma nova erupção.