Trump poderia perdoar-se a si mesmo mas não vai fazê-lo, diz advogado

O Presidente dos EUA, Donald Trump, provavelmente tem o poder de se perdoar a si mesmo, mas não pretende fazê-lo. A possibilidade foi admitida este domingo pelo seu advogado Rudy Giuliani, referindo-se à investigação sobre a alegada interferência da Rússia nas eleições de 2016.

Questionado no programa “This Week” da ABC sobre se Trump tem esse poder, Giuliani respondeu: “Ele não vai fazê-lo, mas provavelmente tem”. O advogado acrescentou que a Constituição americana, que dá ao Presidente a autoridade para emitir perdões, “não diz que não pode”.

Giuliani admitiu, no entanto, que as consequências políticas de um auto-perdão presidencial poderiam ser severas. Ao programa “Meet the Press” da NBC, o advogado disse que “o Presidente dos EUA perdoar-se a si mesmo seria impensável e isso provavelmente levaria a uma destituição imediata”.

A possibilidade de um auto-perdão parece ter sido levantada numa carta, datada de 29 de janeiro, dos advogados de Trump a Mueller. Publicada no jornal “The New York Times” no sábado, a missiva argumentava que o Presidente não poderia ter obstruído a investigação de Mueller, dados os poderes que lhe são concedidos pela Constituição.

O conselheiro especial Robert Mueller está a investigar se a Rússia se intrometeu nas eleições presidenciais americanas e se a campanha de Trump estava coordenada com Moscovo. Mueller, cuja investigação já levou a acusações criminais contra assessores de campanha, também tenta apurar se Trump tentou obstruir as investigações. Tanto a Rússia como o Presidente dos EUA rejeitam a hipótese de conluio, e Trump nega ter obstruído a investigação.