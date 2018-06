Trump diz ter “todo o direito” de se perdoar a si próprio

Donald Trump considera ter “todo o direito” de se perdoar a si mesmo no caso da alegada interferência da Rússia nas eleições de 2016, mas garante que não precisa de conceder esse perdão, porque não fez nada de errado.

Um dia depois de um dos seus advogados, Rudy Giuliani, ter admitido a hipótese, defendendo que o perdão em causa própria era uma possibilidade, o tweet de Trump - partilhado esta manhã - lembra que esta é a opinião “de vários especialistas em direito”, mas insiste não ter razões para a pôr em prática: “Por que o faria?”

Trump voltou a referir-se à investigação como uma “interminável caça às bruxas”.

A possibilidade de um auto-perdão parece ter sido levantada numa carta, datada de 29 de janeiro, dos advogados de Trump ao conselheiro Robert Mueller, que conduz o processo. Publicada no jornal “The New York Times” no sábado, a missiva argumentava que o Presidente não poderia ter obstruído a investigação de Mueller, dados os poderes que lhe são concedidos pela Constituição.

Ao programa “Meet the Press” da NBC, o advogado Rudy Giuliani defendeu ser possível um auto-perdão, mas considerou que, a existir, o Presidente dos EUA corria o risco de provocar a sua “destituição imediata”.