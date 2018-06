Société Générale paga 500 milhões de euros para resolver litígios nos EUA e em França

Banco foi acusado de pagar comissões ilícitas a um intermediário próximo do antigo ditador líbio Moammar Khadafi entre 2007 e 2009 para obter contratos junto do fundo soberano

O banco francês Société Générale vai pagar 500 milhões de euros às autoridades norte-americanas e francesas para resolver um caso judicial sobre transações consideradas ilícitas com o fundo soberano líbio, foi anunciado nesta segunda-feira. Segundo o acordo concluído com as autoridades judiciais francesas e norte-americanas, a Société Générale aceitou pagar a mesma soma de 250 milhões de euros nos dois países, num total de 500 milhões de euros.

O banco foi acusado de pagar comissões ilícitas a um intermediário próximo do antigo ditador líbio Moammar Khadafi entre 2007 e 2009 para obter contratos junto do fundo soberano Libyan Investment Authority (LIA). O banco deve ainda anunciar os termos de um acordo com o regulador norte-americano sobre um outro litígio relativo a manipulação da taxa interbancária Libor. Estão previstas audiências que decorrem hoje e na terça-feira para validar os vários acordos.

A Société Générale indicou que os acordos "não têm impacto nos resultados", dado que não devem exceder os mil milhões de euros que o banco reservou nas suas contas para a resolução dos dois casos.