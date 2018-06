Salvini quer trabalhar com Orban para mudar regras da UE sobre imigração

O vice-presidente do Governo italiano e ministro do Interior, Matteo Salvini, disse esta segunda-feira que vai trabalhar com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, para "mudar as regras da União Europeia" (UE) em matéria de imigração.

"Tive uma chamada telefónica prolongada com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, que me expressou os seus melhores desejos e com quem vamos trabalhar para mudar as regras da UE", afirmou Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga.

As afirmações de Salvini foram feitas durante um comício no município romano de Fiumicino, que é uma das autarquias que vai ter eleições em 10 de junho.

Orban é conhecido, entre outras razões, pelos seus discursos duros contra a imigração, assunto no qual mantém uma relação complicada com a União Europeia.

Salvini reiterou, como tinha feito no domingo na ilha da Sicília, acostumada a acolher imigrantes que chegam a Itália pelo Mediterrâneo, que no país não há trabalho para estas pessoas e repetiu o seu slogan 'primeiro os italianos, depois o resto do mundo'.