Primeiro-ministro de Madagáscar apresenta demissão

O chefe do Governo de Madagáscar anunciou esta segunda-feira a demissão, primeira etapa para a nomeação, a pedido do Alto Tribunal Constitucional, "de um primeiro-ministro de consenso", para ultrapassar a crise política.

"Vou entregar a minha demissão ao Presidente da República hoje. Enquanto homem de Estado, não serei um obstáculo à vida da Nação", declarou Olivier Mahafaly Solonandrasana, num encontro com a imprensa na capital Antananarivo.

"Aceito sem problemas e com alegria demitir-me. Não tenho nada a lamentar e posso sair de cabeça erguida", acrescentou.

Desde final de abril que a oposição se manifesta todos os dias em Madagáscar contra a continuação no cargo do chefe de Estado, Hery Rajaonarimampianina, que até aqui recusou ceder.

Para tentar sair do impasse, o Alto Tribunal Constitucional, a mais alta jurisdição do país, ordenou na sexta-feira passada "o fim das funções do primeiro-ministro e do Governo (...) o mais tardar a 5 de junho", terça-feira.

O novo líder do executivo "de consenso" deverá ser nomeado até 12 de junho, de acordo com o calendário fixado pelo Alto Tribunal Constitucional, e apresentar uma equipa que reflita os resultados das eleições legislativas de 2013.

Esta decisão originou um debate acesso entre o regime e os adversários, com os dois lados a reivindicarem a maioria no parlamento, onde vários deputados mudaram de campo.