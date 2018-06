Merkel atingida por escândalo de alegada corrupção na resposta a 1200 pedidos de asilo

O ex-responsável pela Agência Alemã para os Refugiados, Frank-Jürgen Weise, responsabiliza Angela Merkel e o seu ministro do Interior pelo caso de corrupção que está a ser investigado na atribuição de pedidos de asilo.

As suspeitas recaem sobre o escritório Escritório Nacional de Migrantes e Refugiados (BAMF) da cidade de Bremen; esta delegação é “acusada de ter validado pelo menos 1200 pedidos de asilo, em troca de vários benefícios”, escreve o diário “Le Monde”. A responsável por este centro nega as acusações, e diz que todas as irregularidades na concessão de asilo se devem a uma enorme sobrecarga de trabalho.

No entanto, tanto a chefe da delegação, como juristas e intérpretes deste centro, estão sob investigação.

Os alertas de Weise

O antigo responsável pela Agência Federal para Migração e Refugiados, Frank-Jürgen Weise, diz ter alertado Merkel por “duas vezes sobre a carga excessiva de trabalho e as exigências que estavam a ser impostas aos funcionários“ das delegações locais.

Weise enviou dois relatórios ao governo federal, enquanto dirigiu Weise a BAMF entre outubro de 2015 e dezembro de 2016. A Deutsche Welle cita o jornal “Bild am Sonntag” sobre os relatórios feitos por Weise, que diz nunca ter visto uma delegação “em tão mau estado” de funcionamento e capacidade de dar resposta aos pedidos a analisar.

Em declarações à “Der Spiegel”, Weise diz que informou Merkel da situação em 2017 e que esta “crise poderia ter sido evitada” se o Governo tivesse tomado medidas para resolver o problema.