Jordanos protestam contra austeridade e querem “uma nova abordagem política”

Os problemas já vinham de trás mas foi o anúncio recente do aumento dos preços de bens considerados essenciais e do imposto sobre os rendimentos que levaram a população a sair às ruas da Jordânia para protestar contra as medidas anunciadas. Esta segunda-feira, e cinco dias após o início das manifestações, o primeiro-ministro, Hani al Mulki, anunciou a sua renúncia ao cargo.

O palácio real da Jordânia confirmou que o rei jordano, Abdullah II, aceitou a resignação do primeiro-ministro - tal como fez com outros ministros no passado, sem que daí resultasse nenhuma mudança, dizem os seus críticos - tendo pedido ao atual ministro da Educação, Omar al-Razzaz, para o substituir e formar um novo governo.

Al-Razzaz estudou em Harvard e ocupou lugares de destaque no setores público e privado. Também trabalhou como economista no Banco Mundial e, pela sua experiência profissional, é tido como alguém capaz de responder à atual crise que se vive no país, causada em grande medida pela imposição de medidas de austeridade exigidas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). É também um líder considerado consensual entre a população jordana.

Embora os manifestantes reunidos desde a semana passada na capital, Amman, e outras cidades jordanas, tenham tido uma resposta positiva à sua principal reivindicação - que passava pela demissão do primeiro-ministro - os protestos ainda não terminaram. São esperadas mais manifestações esta segunda-feira, tendo vários sindicatos, além disso, convocado uma greve geral para a próxima quarta-feira.

“Queremos uma nova abordagem na forma como o governo lida com os assuntos económicos e sociais”, disse um jovem jordano de 26 anos à “Al-Jazeera”, em Amman, resumindo assim as exigências de pelo menos uma parte da população e que vão desde mais transparência e definição de metas claras, a uma mudança geral nas políticas do governo. Tem sido também pedida a reposição de subsídios como o do pão, naqueles que foram já considerados os maiores protestos antigovernamentais na Jordânia desde 2011.

Medidas como o aumento dos impostos sobre bens considerados essenciais e o corte de alguns subsídios fazem parte de um plano de austeridade a três anos que foi aprovado pelo governo da Jordânia e o FMI, e que pretende diminuir a dívida pública de mais de 37 mil milhões de dólares (quase 32 mil milhões de euros), que representa 95% do Produto Interno Bruto da Jordânia.

Só este ano, o preço do combustível já aumentou cinco vezes e os preços da eletricidade aumentaram em 55%, segundo números da “Al-Jazeera”. A economia da Jordânia sofreu uma quebra nos últimos anos, em parte causada pelos conflitos nos países vizinhos, Síria e Iraque. Ao país chegaram milhares de refugiados de guerra nos últimos tempos. A taxa de desemprego atingiu em 2017 o seu valor mais alto em 25 anos, rondando os 20%.