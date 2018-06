Exército israelita participa em manobras militares internacionais na Europa

Esta segunda-feira, as Forças de Defesa de Israel iniciaram manobras militares em solo europeu juntamente com milhares de soldados de 10 países

As Forças de Defesa de Israel iniciaram esta segunda-feira manobras militares em solo europeu juntamente com milhares de soldados de 10 países, incluindo Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Espanha, Itália e Polónia, informou esta segunda-feira o exército israelita.

Em comunicado, o exército de Israel indica que participa no "exercício 'Resposta Rápida' em solo alemão, polaco, letão e lituano" em colaboração com soldados "do Comando Europeu dos Estados Unidos". O Exército português participa no exercício com nove militares paraquedistas precursores, disse à Lusa o porta-voz do Estado-Maior General das Forças Armadas.

Trata-se da primeira vez que as Forças de Defesa de Israel participam num exercício militar dirigido pelo Comando Europeu dos Estados Unidos no estrangeiro, cujo objetivo é "melhorar a cooperação entre os exércitos participantes". Durante o exercício serão simuladas revoltas militares, o que envolverá também as forças aéreas dos países participantes.