Exercício de grande envergadura da NATO arranca na Polónia e nos Países Bálticos

Um exercício militar de grande envergadura, liderado pelos EUA e envolvendo 18 mil soldados de 19 países, sobretudo membros da NATO, começou este domingo na fronteira leste da Aliança Atlântica. O Saber Strike 18 terá lugar até 15 de julho na Polónia, Estónia, Letónia e Lituânia.

O exercício multinacional anual está a ser realizado pela oitava vez e é, de acordo com o Exército dos EUA na Europa, “a plataforma para validar a capacidade coletiva de responder rapidamente e reforçar aliados num tempo de crise”. Trata-se de “uma demonstração clara do compromisso e solidariedade da aliança”, acrescenta o organismo.

A Polónia anunciou recentemente que está a considerar uma proposta para um destacamento permanente de tropas americanas no país, uma situação que a Rússia denunciou como uma “expansão gradual da NATO” em direção às suas fronteiras. Um porta-voz do Kremlin disse que “quando as infraestruturas da NATO se aproximam diretamente das nossas fronteiras, isso certamente não contribui para a segurança e estabilidade do continente”. “A Saber Strike 18 não é uma provocação para a Rússia, mas um exercício com os nossos aliados. É assim que um exercício normal de dissuasão se parece”, respondeu o Exército dos EUA na Europa.

Os países que participam este ano no exercício são a Alemanha, Canadá, Croácia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Estónia, Finlândia, França, Holanda, Itália, Letónia, Lituânia, Macedónia, Noruega, Polónia, Reino Unido, República Checa e Roménia.