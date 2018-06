Duterte criticado após beijar emigrante em Seul

O Presidente filipino volta a estar envolvido numa polémica, após ter beijado uma mulher em público. Durante um evento em Seul, na sexta-feira, Rodrigo Duterte chamou duas emigrante ao palco, a quem ofereceu dois livros. Depois de beijar a primeira no rosto, improvisou no palco e forçou a segunda a beijá-lo nos lábios.

“É solteira? Não está divorciada? Mas pode dizer-lhe que foi só uma piada?”, afirmou o chefe de Estado filipino, animando a plateia de emigrantes na capital da Coreia do Sul.

As críticas não demoraram a chover na televisão e nas redes sociais. “Teatro nojento“ e “Presidente misógino”, acusou a organização feminista Gabriela, lamentando o comportamento do chefe de Estado que desrespeita e humilha as mulheres. “Os repetidos atos machistas de Duterte têm como objetivo desviar a atenção das pessoas para o facto de estar a perder rapidamente popularidade”, acrescentou a organização Gabriela.

“É lamentável. O comportamento de um verdadeiro homem tem a ver com a forma como respeita os direitos das mulheres”, declarou por sua vez o membro da oposição Gary Alejano.

Segundo a BBC, que cita meios de Comunicação Social locais, a mulher em causa é casada e tem dois filhos e já veio defender o Presidente filipino, sublinhando que o beijo “não teve malícia” e visou sobretudo “animar o público”.

Esta não é a primeira vez que Rodrigo Duterte é acusado de misoginia. Em fevereiro, o Presidente filipino declarou que os soldados filipinos deviam “disparar na vagina” das mulheres que fazem parte do grupo guerrilheiro Novo Exército do Povo. Há dois anos, Duterte proferiu também comentários inoportunos durante uma ação de campanha, referindo-se à violação e morte de uma missionária australiana em Davao.