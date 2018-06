A poucos dias da conferência com Trump, Kim afasta três líderes militares

Os três primeiros lugares da hierarquia militar norte-coreana abandonaram - ou foram forçados a abandonar - os seus postos, segundo informações recolhidas pela agência Reuters junto de um membro da Administração norte-americana que falou sob anonimato.

Segundo analisa a Reuters, estas mexidas podem ser um sinal de que Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, está apostado em neutralizar todos os focos de dissidência que possam surgir nas fileiras do seu regime, quando faltam poucos dias para a realização da conferência entre Kim e Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos. Singapura é o local, 12 de junho o dia marcado para esse que pode vir a revelar-se um encontro histórico entre históricos rivais depois de meses de avanços e recuos.

A pessoa que falou com a Reuters disse que a percepção era a de que Kim poderá ter-se ter deparado com alguma oposição às suas manobras de aproximação à Coreia do Sul e aos Estados Unidos e que o regime quer evitar a qualquer custo uma sublevação entre os seus militares. Cerca de um milhão de cidadãos norte-coreanos são atualmente militares no ativo - número que também inclui mulheres. Outros cinco milhões estarão na reserva mas aptos para o serviço.

Os novos nomes à frente dos três postos mais importantes da cadeia militar, disseram ainda à Reuters fontes do aparelho administrativo norte-americano e especialistas sul-coreanos nestas mudanças, são conhecidos por nunca questionarem as decisões do líder e por serem capazes de demonstrar mais flexibilidade no que diz respeito às mudanças consideráveis que Kim está a planear.

A agência sul-coreana de notícias Yonhap elenca as mudanças: No Kwang Chol, vice-ministro no ministério da Defesa vai substituir Pak Yong Sik enquanto Ri Yong Gil se torna chefe de gabinete das Forças Armadas no lugar de of Ri Myong Su. O general Kim Su Gil, por sua vez, sucede a Kim Jong Gak como diretor do influente Gabinete Político Militar. "Se sair da reunião uma mapa para a desnuclearização, seria um fardo para Kim ter que lidar com abutres agitados com o eventual fim do programa nuclear", disse à Reuters Cheong Seong-Chang, investigador do Instituto Sejong, na Coreia do Sul.