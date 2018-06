Partido anti-imigração vence legislativas na Eslovénia

O antigo primeiro-ministro conservador Janez Jansa é o vencedor das eleições legislativas realizadas este domingo na Eslovénia, mas falhou a meta de uma maioria parlamentar, segundo as primeiras projeções divulgadas pela televisão pública TvSlo.

O Partido Democrático Esloveno (SDS) de Janez Jansa, que centrou a sua campanha eleitoral em mensagens anti-imigração, terá obtido 24,4% dos votos, à frente do independente Marjan Sarec (12,6%) e do Partido do Centro Moderno do primeiro-ministro cessante Miro Cerar (9,8%), de acordo com uma sondagem à boca das urnas realizada pela agência Mediana. O partido Levica (esquerda) terá conseguido 9,5% dos votos e o Partido Social-Democrata uma votação de 9,3%, indicaram os mesmos dados.

"Demos um primeiro passo para uma Eslovénia forte e responsável na Europa", afirmou Jansa, considerado muito próximo do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, numa primeira reação publicada na rede social Twitter.

Marjan Sarec, um antigo humorista de 40 anos que se converteu num político liberal, já reconheceu a vitória de Jansa e desejou-lhe boa sorte, mas afirmou, no entanto, que não irá negociar qualquer coligação com o líder conservador, segundo noticiou a agência de notícias STA.

Os analistas anteveem que Jansa, de 59 anos, terá sérias dificuldades para formar governo, uma vez que não irá conseguir uma maioria parlamentar para governar sozinho e quase todas as forças políticas rejeitam uma aliança com um "populista de direita". Só a conservadora Nova Eslovénia, que terá conseguido nas eleições de hoje uma votação na ordem dos 6,6%, se mostrou disponível para formar uma coligação com Jansa.

Janez Jansa assumiu o cargo de primeiro-ministro por duas vezes, entre 2004 e 2008 e entre 2012 e 2013, ano em que foi condenado a dois anos de prisão por corrupção, dos quais apenas cumpriu seis meses.