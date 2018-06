O crime imperfeito de Kiev

Arcadiy Babchenko esteve morto durante cerca de 20 horas. As rádios, as televisões e os jornais internacionais deram a notícia de que o jornalista russo, anti-Moscovo, tinha sido abatido à porta do apartamento onde morava em Kiev, ao final do dia desta segunda-feira. Disseram que o atirador disparou três vezes contra as costas de Babchenko e, pouco depois, até surgiu uma fotografia em que se via Babchenko a esvair-se em sangue. O choque ainda não tinha passado, mas os jornalistas ucranianos já tinham organizado vigílias, posto flores à porta do prédio onde o jornalista morava e até colegas russos de Babchenko já tinham comprado bilhetes para viajar para Kiev. Estava tudo planeado. Iriam juntar esforços com colegas ucranianos e investigar tudo o que aconteceu.



Ao longo das horas que se seguiram foram surgindo novos pormenores. Os Serviços de Segurança da Ucrânia (SBU) diziam que a motivação para o assassinato era por causa da profissão de Babchenko e alguns políticos ucranianos usaram as redes sociais para apontar o dedo ao Kremlin. Moscovo, do seu lado, prestou condolências à família de Babchenko e anunciou a abertura de um processo para investigar a sua morte. Ao mesmo tempo, aproveitou a história para explicar aos russos que a Ucrânia está a tornar-se num local cada vez menos democrático, onde não existe liberdade de imprensa e onde a morte de jornalistas é cada vez mais comum.



No meio das acusações entre os dois países, foi divulgado um retrato- robô do alegado assassino de Babchenko que percorreu o mundo: um homem entre os 40 e 45 anos, entre os 1,75m e os 1,80m, barba cerrada, boné, t-shirt azul, calças e camisa de ganga e uma barriga proeminente. No dia seguinte, a morte do jornalista russo continuava a abrir os noticiários em todo o mundo e, por isso, quando Vasiliy Hrytsa, chefe do SBU, anunciou uma conferência de imprensa sobre a detenção de um suspeito envolvido no homicídio para as 17h locais, todos os jornalistas que estavam em Kiev ficaram agarrados às televisões — dado o número limitado de lugares na sede dos serviços. Hrysta começou por explicar como detiveram Mister G., nome de código do organizador do homicídio- e mostrou um vídeo, onde se vê um homem a ser algemado no centro de Kiev. Ao que parece, Mister G. é um cidadão ucraniano que foi pago pelos serviços secretos russos para contratar alguém — se possível, um veterano de guerra da Ucrânia — para levar a cabo este trabalho. E ele assim o fez. Encontrou um ex-combatente ucraniano, explicou-lhe o que fazer, pagou-lhe metade dos 30 mil euros combinados e comprou-lhe um bilhete de avião para fugir depois do homicídio. Mas, o que Mister G. não sabia é que o homem que contratou era um agente da SBU



O preço da verdade



Toda esta encenação salvou a vida de um jornalista, mas acabou por abalar os valores da verdade e da confiança. As explicações do lado ucraniano são de que não havia outra forma de resolver o caso. O deputado ucraniano Anton Herashchenko diz que as forças de segurança tinham por objetivo intercetar as comunicações entre Mister G. e os russos, de forma a reunir provas para usar em tribunal. “No que diz respeito à encenação - é um método antigo como o mundo”, disse o político, desvalorizando que esta situação possa levar ao descrédito da Ucrânia.

Quando Babchenko “ressuscitou”, muitos foram os jornalistas que se sentiram indignados. Contentes por ver o colega vivo, mas enganados pelo sistema. “Se as forças de segurança esperavam um efeito de surpresa, conseguiram , mas a que preço? Pelo preço da verdade?”, interroga a jornalista ucraniana Katya Gorchinskaya, chefe executiva de Hromadske, um meio de comunicação social ucraniano independente. Em declarações ao Expresso, Katya disse que não entende o porquê de todo este esquema e confessa que suspeita que haja interesses políticos por trás da encenação — já que o país tem marcadas eleições presidenciais e parlamentes para março e outubrodo próximo ano.

Katya estava na redação, com outros jornalistas quando Babchenko apareceu vivo e de boa saúde. “É uma história surreal que desacredita quer a SBU quer os jornalistas. Ontem estava toda a gente histérica porque Babchenko morreu. Hoje, porque Babchenko está vivo”, diz. Katya preocupa-se com o que vai acontecer quando a poeira assentar. A justiça ucraniana tem muito má fama no que toca a investigações de mortes de jornalistas. Nos últimos dois anos, cinco críticos ao regime — quer ucraniano, quer russo — foram mortos nas ruas de Kiev e ninguém foi responsabilizado. “Sabemos perfeitamente que quando um jornalista é assassinado na Ucrânia, as probabilidades de que o caso seja investigado são praticamente nulas”, explica.



Katya diz que os jornalistas não se sentem nem livres, nem protegidos. Além de uma enorme quantidade de cyberbulling, há ainda uma grande discriminação conforme o meio para o qual os jornalistas trabalham. “Se o Presidente, por exemplo, se reúne num local com um número limite de jornalistas, a preferência é sempre dada aos profissionais de canais detidos por oligarcas.” O meio para o qual Katya trabalha tem estas questões em atenção e organiza regularmente palestras sobre segurança, especialmente quando se está a preparar investigações que tenham a ver com a guerra ou com a corrupção. Palestras que nada têm a ver com a pressão russa, mas sim, com problemas internos, e não é que não se sintam ameaçados pelo país vizinho, mas, explica a jornalista de Hromadske, que “ao menos essa ameaça é óbvia e esperada”. “Em 2017, tivemos um caso sem precedentes. Três jornalistas independentes foram obrigados a fugir do país por causa dos trabalhos que andavam a desenvolver. O seus trabalhos não tinham uma ligação estritamente russa.”



Flores, velas e condolências



Já o jornalista, filósofo e escritor Volodymyr Yermolenko teme que a Rússia se queira vingar e use a encenação do homicídio de Babchenko para destabilizar e desacreditar a Ucrânia. “Depois disto, os jornalistas podem tornar-se peões nos jogos de alguns poderosos. Temo que os homicídios aconteçam mesmo”, desabafou Yermoleko, ao Expresso.



Os meios de comunicação social russos escrevem que Babchenko é um dissidente que se vendeu por “um minuto de fama” e comparam o que aconteceu e ao envenenamento do antigo espião russo, Sergei Skripal e da filha Yulia. “A lógica é a mesma. Todas as verdades e mentiras têm um culpado: a Rússia”, afirmou Konstantin Kosachev, presidente do Comité Internacional do Conselho da Federação, citado pela agência russa TASS.



“Sendo um truque ou não, será que a vida humana não vale tudo o que aconteceu?”, questiona Liubov Tsibulska, do Ukraine Crisis Media Center. Para Liubov, pela primeira vez em muito tempo, chegou a hora de congratular o SBU pelo bom trabalho. “Quando se pensava que Babchenko estava morto, toda a gente atacou SBU por não terem trabalhado bem. Agora que se sabe que, afinal, isto foi tudo uma forma de salvá-lo, toda a gente está indignada.”



O próprio Babchenko garante que temia pela vida há já algum tempo e diz que acredita que isto foi a única forma de lidar com a situação. Na conferência de imprensa explicou que os Serviços de Segurança Ucranianos começaram a preparar a operação há cerca de dois meses, tendo-o avisado há um mês. Na primeira entrevista depois da “ressurreição”, Babchenko esclareceu que os familiares mais próximos sabiam que ele ia encenar a própria morte e explicou que, na opinião dele, este homicídio tinha como objetivo destabilizar a situação na Ucrânia. E revelou que o objetivo inicial era fazer coincidir o assassinato com a final da Liga dos Campeões de Futebol, que levou, no fim de semana passado, milhares de fãs do Real de Madrid e do Liverpool a Kiev.



À porta do prédio de Arkadiy Babchenko ainda se vêem as flores, as velas e os bilhetes de condolências de muitos dos amigos do jornalista. Nas escadas do prédio ainda estão espalhados os restos da fita policial que delimitava a zona. Mas de resto, tudo voltou à normalidade. Dona Raisa, vizinha de Babchenko, de 77 anos, voltou a poder deixar aberta a porta do apartamento para que o gato Vasia saia à rua, animal que o jornalista, de vez em quando, apanhava nas escadas do prédio e trazia-lhe a casa. Apesar de estar vivo, Dona Raisa duvida que Babchenko volte àquela casa.