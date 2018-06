Governo britânico mantem risco de atentados no nível "grave" por mais dois anos

O Ministério do Interior britânico indicou hoje que o risco de o Reino Unido sofrer atentados terroristas deve manter-se, pelo menos nos próximos dois anos, no nível atual, o quarto numa escala de cinco. O Governo vai manter o alerta terrorista como "grave", o quarto nível numa escala de cinco, o que significa que é "altamente provável" a ocorrência de um ataque.



"A ameaça proveniente do terrorismo islâmico manter-se-á no nível atual durante, pelo menos, dois anos", disse o ministério, em comunicado.

No documento, o Governo frisou ainda que a ameaça por parte de grupos de extrema direita está "em crescimento".

"A nível global, os grupos e redes de terroristas de todo o tipo de ideologias vão continuar a desenvolver-se de forma orgânica, utilizando as redes sociais, a tecnologia e a ciência, de modo a prosseguir os seus objetivos e ambições", acrescentou.

Desde março do ano passado, as forças de segurança britânicas já impediram a execução de 12 planos de ataques terroristas. Por sua vez, os serviços secretos e a polícia mantêm abertas mais de 500 investigações.