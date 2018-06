Discussões sobre Donald Trump encurtaram tempo que os americanos passaram com a família

As discussões sobre Donald Trump poderão estar a reduzir o tempo que as famílias americanas passam juntas em ocasiões especiais. É o que sugere um estudo publicado sexta-feira na revista Science, segundo a qual os americanos encurtaram entre 30 e 50 minutos o tempo que estiveram no Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças, em 2016, logo a seguir à eleição presidencial.

O estudo foi baseado nos dados anonimizados de 10 milhões de telemóveis. Tomando como referência pessoas que vivem relativamente próximas do resto das suas famílias (quem vem de uma parte diferente do país tem de ficar a dormir e só parte no dia seguinte, logo não serve para a amostragem), identificaram a zona de onde essas pessoas vieram e a zona onde foram passar o Thanksgiving.

Sendo as zonas genericamente identificadas com determinada posição política, foi possível ver, em termos estatísticos, quanto tempo os partidários de Trump estiveram com as suas famílias pró-Clinton, e vice-versa. Os primeiros encurtaram entre 50 e 70 minutos as suas visitas, os segundos entre 20 e 40 minutos. Em áreas onde tinha havido um volume especialmente grande de anúncios políticos, as diferenças em relação a anos anteriores foram ainda maiores.

"Parentes politicamente problemáticos"

Os investigadores, dois estudiosos que conheceram eles próprios a experiência de ter de lidar com "parentes politicamente problemáticos", sabem o efeito que esse tipo de discussões pode ter numa família. Keith Chen, da Universidade da Califórnia, justificou o foco no Thanksgiving por ser "uma experiência natural fascinante de mistura política"

Também notou que em zonas como São Francisco, "onde basicamente não se encontra um republicano com quem jantar", os reencontros com a família mantiveram a sua duração habitual, mas noutras zonas do estado não foi assim.

"Os nossos resultados indicam que a polarização partidária se estende em formas quantitativamente significativas a cenários familiares íntimos e que a publicidade política e outras ações de campanha podem exacerbar essas fissuras", conclui o estudo.