Ataque das Forças Armadas de Moçambique mata 8 radicais islâmicos

O ataques dos militares realizou-se na sequência das decapitações ocorridas no fim de semana passado no norte de Moçambique

As Forças Armadas de Defesa de Moçambique surpreenderam e abateram, ontem, a tiros oito indivíduos supostamente ligados ao grupo de radicais islâmicos e detiveram outros em número não especificado. Trata-se de um grupo que aterroriza os distritos de Mocímboa da Praia e Palma, no província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, desde o ano passado. Os alegados terroristas estarão ligados às recentes ataque violentos contras civis que ocorreram no fim de semana passado.

Os indivíduos foram surpreendidos nas matas de Palma, bem próximo a um rio, de onde retiram a água para o consumo e para outras necessidades.

As imagens, bastante chocantes, de insurrectos abatidos começaram a circular na manhã deste sábado e foram confirmadas pelas fontes militares e pela imprensa nacional.

Esta foi a resposta das forças armadas à onda de ataques e decapitações protagonizada por este grupo de radicais islâmicos. Ainda ontem, foi reportado mais uma decapitação de um cidadão pelos radicais islâmicos, passando para pouco mais de uma dezena de pessoas assassinadas nas mesmas circunstâncias. As primeira decapitações terão ocorrido, em Palma, nos dias 16 e 27 de Maio.

Ainda esta semana, as forças armadas desmantelaram um armazém clandestino de alimentos nas matas de Mocimboa da Praia, há 30 quilómetros da vila de Mocímboa da Praia. Não houve registo de detidos, mas sabe-se que o esconderijo foi destruído.