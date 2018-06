Trump diz que cimeira com Kim Jung-un afinal vai acontecer

Kim Yong Chol, um dos conselheiros mais próximos do líder norte-coreano Kim Jong-un, esteve em Washington, falou com o Presidente Donald Trump, entregou-lhe uma carta e parece que o encontro correu bem. No final, segundo está a avançar o diário "The Washington Post", Trump disse aos jornalistas que a cimeira marcada para 12 de junho entre ele e o líder da Coreia do Norte está de volta à agenda, isto depois de os dois homens terem voltado a trocar ofensas a semana passada, colocando em risco o eventual encontro. "Vamos encontrar-nos a 12 de junho em Singapura", disse Trump.

Donald Trump passou cerca de uma hora e meia com Kim Yong Chol, que é dos militares mais importantes do regime, vice-presidente do Comité Central e já esteve na lista negra de pessoas que não podiam entrar nos Estados Unidos. Como resumo do encontro, o Presidente dos Estados Unidos disse que a normalização com a Coreia do Norte "é um processo" mas que a relação entre os dois países "está a ser construída" e isso "é uma coisa muito boa".

Trump disse ainda que também se discutiu o tema das sanções, que tanto os Estados Unidos como a União Europeia aplicam de forma bastante severa, e há vários anos, ao regime de Kim.

Há uma semana, Trump tinha cancelado a cimeira citando a "clara hostilidade" da Coreia do Norte quando um dos conselheiros de Kim chamou ao vice-Presidente dos Estados Unidos Mike Pence um "fantoche político". Nessa altura, Trump ameaçou mostrar todo o poder nuclear dos Estados Unidos se as provocações continuassem. Mas uma outra nota enviada pela Coreia do Norte mais tarde, escrita com um tom reconciliador, convenceu Trump a continuar com a preparação da cimeira. Uma delegação de responsáveis norte-americanos esteve recentemente tanto em Singapura como na zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul numa tentativa de manter aberto o canal de conversação com os homens de Kim.

