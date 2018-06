Socialistas Europeus acreditam que Sánchez será um “ativo” no Conselho Europeu

Os Socialistas Europeus saudaram esta sexta-feira a eleição do líder do PSOE, Pedro Sánchez, como presidente do Governo espanhol, considerando que "a sua presença no Conselho (Europeu) será um ativo para uma Europa mais forte e mais social".

Num comunicado divulgado em Bruxelas pouco após a aprovação de uma moção de censura no parlamento espanhol que ditou o afastamento do Governo de direita liderado por Mariano Rajoy e ao mesmo tempo elegeu o novo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, líder do PSOE, que promoveu essa proposta, o grupo S&D – a bancada socialista no Parlamento Europeu, que o Partido Socialista integra – comentou que o povo espanhol merecia "algo melhor" do que o anterior executivo do Partido Popular (PP).

"O Partido Popular não se revelou o bom aluno que muitos conservadores elogiavam na UE, em particular (a chanceler alemã) Angela Merkel e (o antigo ministro das Finanças alemão) Wolfgang Schäuble, mas sim um partido cheio de corrupção, como os tribunais espanhóis demonstraram", declarou o presidente do grupo dos Socialistas e Democratas, Udo Bullmann.

Apontando que o novo chefe de Governo é uma figura bem conhecida e um "europeísta convicto", os Socialistas Europeus consideram que "a sua presença no Conselho", ao lado dos restantes 27 chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), entre os quais o primeiro-ministro António Costa, constituirá "um ativo para uma Europa mais forte e mais social, o tipo de UE que os cidadãos pedem".

Mariano Rajoy esteve no poder durante seis anos e Pedro Sánchez irá tentar acabar a legislatura que termina em 2020.