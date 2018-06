Rússia e Israel fazem acordo para limitar a presença de forças iranianas no sul da Síria

O acordo, refere o jornal diário Asharq Al-Awsat, pode permitir ao exército israelita continuar a atacar bases iranianas na Síria que considere ameaçadoras, desde que as ações não afetem posições do regime de Bashar al-Assad

Rússia e Israel alcançaram um acordo para limitar a presença de forças iranianas no sul da Síria, segundo adiantou esta sexta-feira um órgão de comunicação árabe e confirmou o embaixador russo nas Nações Unidas, Vasili Nebenzia.

O acordo, refere o jornal diário Asharq Al-Awsat, pode permitir ao exército israelita continuar a atacar bases iranianas na Síria que considere ameaçadoras, desde que as ações não afetem posições do regime de Bashar al-Assad. Vasili Nebenzia disse, em conferência de imprensa, ter visto as informações do diário e confirmou que havia um acordo sobre "certas retiradas" no sudoeste da Síria.

"Se está ou não em vigor, não posso dizer, mas entendo que as partes envolvidas no acordo estão satisfeitas", afirmou o diplomata, que não quis dar detalhes.

O Asharq Al-Awsat citou fontes russas e israelitas para noticiar que o acordo se produziu após os contactos telefónicos entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o Presidente russo, Vladimir Putin, e uma visita a Moscovo do ministro israelita da Defesa, Avigdor Lieberman. A presença iraniana na vizinha Síria é uma das grandes preocupações de Israel, que, nos últimos meses, lançou vários ataques contra supostas bases de Teerão em solo sírio.

O Irão e a Rússia dão apoio a Bashar al-Assad no seu conflito com os grupos rebeldes. Ao mesmo tempo, Moscovo mantém boas relações com Israel, como Nebenzia recordou hoje.