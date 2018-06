Pedro Sánchez é o novo primeiro-ministro de Espanha

“Foi uma honra deixar uma Espanha melhor do que a que encontrei", disse na manhã desta sexta-feira o primeiro-ministro Mariano Rajoy. O chefe do Governo só entrou no hemiciclo no final da discussão da moção de censura e antes da pausa de meia hora que precedeu a votação.

A ausência de Rajoy durante toda a manhã foi muito notada. Na quinta-feira, também tinha estado ausente depois de sair para comer e não mais voltar.

A porta-voz do PSOE, Margarita Robles, disse que “Espanha não merece um Presidente do Governo que não está aqui.” A socialista abriu os trabalhos no hemiciclo às nove da manhã de Madrid (oito da manhã em Lisboa) numa votação que pode entregar a chefia do Governo espanhol ao socialista Pedro Sánchez. Para que a moção de censura seja aprovada, são necessários pelos menos 176 votos a favor do total de 350 deputados. A votação tem início às 11h (10h em Lisboa).

Os cinco assentos do Partido Nacional Basco são decisivos na votação, tendo o partido anunciado oficialmente na quinta-feira que dará o seu apoio a Sánchez.

Rajoy insistiu que não renunciará e acusou Sánchez de apresentar uma moção “porque nunca ganhará uma eleição”. O líder socialista prometeu respeitar os orçamentos de Rajoy se vencer a moção.