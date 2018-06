Moção de censura em Espanha. Ausência de Rajoy e o “Governo Frankenstein” de Sánchez

“Espanha não merece um Presidente do Governo que não está aqui.” Foi desta forma que a porta-voz do PSOE, Margarita Robles, se referiu esta sexta-feira à ausência do primeiro-ministro Mariano Rajoy na discussão da moção de censura ao seu Governo. Rajoy só viria a entrar para assistir ao momento da votação.

A socialista abriu os trabalhos no hemiciclo às nove da manhã de Madrid (oito da manhã em Lisboa) numa votação que pode entregar a chefia do Governo espanhol ao socialista Pedro Sánchez. Para que a moção de censura seja aprovada, são necessários pelos menos 176 votos a favor do total de 350 deputados. A votação tem início às 11h (10h em Lisboa).

Os cinco assentos do Partido Nacional Basco são decisivos na votação, tendo o partido anunciado oficialmente na quinta-feira que dará o seu apoio a Sánchez.

Rajoy insistiu que não renunciará e acusou Sánchez de apresentar uma moção “porque nunca ganhará uma eleição”. O líder socialista prometeu respeitar os orçamentos de Rajoy se vencer a moção.

Sánchez “vai entrar na Moncloa pela porta de trás”

“O Governo Frankenstein que você [Pedro Sánchez] vai liderar é uma ameaça para os espanhóis”, disse esta manhã o deputado Rafael Hernando, do PP. “Vai entrar no Palácio da Moncloa pela porta de trás”, acrescentou. Sánchez respondeu ao PP, dizendo que "a primeira coisa que têm a fazer é regenerar-se".

Na quinta-feira, Rajoy passou oito horas num restaurante durante os trabalhos no plenário, uma ausência que voltou a repetir-se na manhã desta sexta-feira.

A moção de censura do PSOE surge na sequência da condenação a 33 e 51 anos de cadeia, respetivamente, de Luís Bárcenas e Francisco Correa, ex-tesoureiro e antigo dirigente do PP que encabeçavam uma rede de corrupção, adjudicações fictícias de obras e financiamento irregular do partido.