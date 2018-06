Ministério Público alemão pede formalmente a extradição de Puigdemont por rebelião

O Ministério Público da Alemanha solicitou esta sexta-feira a um tribunal alemão a extradição de Carles Puigdemont, mas ainda não é conhecida uma decisão.

O ex-Presidente do governo catalão está exilado há quase seis meses. Saiu da região pouco depois de a Catalunha ter declarado unilateralmente a sua independência e ter com isso desencadeado uma ação da justiça espanhola que visa julgar os membros do Parlamento catalão por desobediência, entre outros crimes.

A Constituição espanhola não prevê a possibilidade de cisão de qualquer província, nem a realização de referendos para esse fim, que foi o que aconteceu na Catalunha, à revelia de Madrid.