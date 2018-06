México. Relatório da ONU relaciona forças de segurança com desaparecimentos em massa em Tamaulipas

O México solicitou uma audiência urgente com as Nações Unidas na sequência da publicação de um relatório que relaciona as forças de segurança com desaparecimentos em massa no estado de Tamaulipas, no nordeste do país.

Segundo o documento da ONU, pelo menos 21 pessoas desapareceram desde fevereiro depois de terem sido detidas na cidade de Nuevo Laredo e arredores. Vários repórteres foram mortos num estado que as Nações Unidas classificam como “zona silenciada”. Ainda esta semana, o jornalista Hector Gonzalez Antonio foi espancado até à morte em Tamaulipas.

O Governo comprometeu-se a tomar medidas imediatas para acabar com a violência e encontrar as pessoas que continuam desaparecidas, tendo pedido mais informações à ONU.

“Muitas dessas pessoas foram detidas arbitrariamente e desapareceram enquanto viviam as suas vidas”, disse o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, que acrescentou: “É particularmente horrível que pelo menos cinco das vítimas sejam menores e três delas tenham apenas 14 anos. Estes crimes, cometidos em quatro meses numa única cidade, são ultrajantes”.

Ativistas de direitos humanos no México estimam em mais de 40 o número real de desaparecimentos em Nuevo Laredo.

Mais de 200 mil pessoas foram mortas ou desapareceram desde que o México declarou guerra ao crime organizado no final de 2006.