Lituânia e Roménia mantiveram prisões secretas da CIA, acusa Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

A Lituânia e a Roménia mantiveram prisões secretas da CIA há mais de uma década e as autoridades de ambos os países sabiam que os detidos tinham sido presos ilegalmente. As conclusões foram anunciadas esta quinta-feira pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH).

A instância europeia deliberou que a Lituânia acolheu uma prisão da CIA entre fevereiro de 2005 e março de 2006 e a Roménia entre setembro de 2003 e novembro de 2005. Ambos infringiram a Convenção Europeia dos Direitos Humanos que proíbe a tortura, a detenção ilegal e a pena de morte.

De acordo com a deliberação do TEDH, o palestiniano Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn foi mantido preso na Lituânia. As autoridades do país “sabiam que a CIA iria submetê-lo a um tratamento contrário à Convenção”, tendo permitido que o prisioneiro “fosse transferido para outro local de detenção da CIA no Afeganistão, expondo-o a nova série de maus tratos”.

A Roménia também violou a Convenção no caso do cidadão saudita Abd Al Rahim Husseyn Muhammad Al Nashiri, que enfrenta agora a pena de morte nos EUA sob a acusação de suposto envolvimento em ataques terroristas, acrescentou o tribunal.

Em 2014, o TEDH concluiu que a agência dos EUA mantinha uma prisão secreta na Polónia, tendo desde então realizado audiências sobre locais semelhantes na Lituânia e na Roménia. Nenhum dos dois países reconheceu publicamente ter deixado a CIA manter prisioneiros no seu território.

O chamado programa de rendição dos Estados Unidos continua envolto em sigilo cerca de uma década depois de terminar. Washington admitiu ter suspeitos da Al-Qaeda em prisões fora da jurisdição norte-americana, mas não forneceu uma lista completa dos locais.