“Ilegal” e “absurda”. UE, Canadá e México reagem a decisão de Trump de taxar aço e alumínio

Os líderes dos países afetados pelos impostos de importação de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, decretados pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, reagiram de forma violenta e prometeram responder na mesma moeda.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse a Trump por telefone que a decisão, que entrou em vigor esta sexta-feira, é “ilegal” e que a União Europeia responderá de “maneira firme e proporcional”.

O ministro inglês do Comércio Internacional, Liam Fox, classificou o imposto de 25% sobre o aço como “absurdo”, sublinhando que a decisão de Trump não passava de “protecionismo” e lamentando: “seria uma pena se acabássemos numa disputa comercial com os nossos aliados mais próximos”.

Trump justificou a medida, argumentando que os produtores norte-americanos de aço e alumínio são vitais para a segurança nacional e estão ameaçados por um excesso de oferta global. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, descreveu esta declaração como uma afronta e cancelou mesmo uma reunião com Donald Trump. “Que o Canadá possa ser considerado uma ameaça à segurança nacional nos EUA é inconcebível”, disse.

Trudeau anunciou ainda que o Canadá vai responder às novas tarifas decididas por Washington impondo impostos sobre bens norte-americanos no valor de 16.600 milhões de dólares.

O ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros, Luis Videgaray, anunciou que o seu país irá reagir com proporcionalidade. “A posição do México no comércio, na imigração, na segurança ou em qualquer área de cooperação com os EUA não vai variar, não por causa da retórica ofensiva nem por medidas unilaterais injustificadas como esta”, disse.

A oposição aos impostos também encontrou eco junto dos republicanos no Congresso americano. “Discordo desta decisão”, disse, em comunicado, o Presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan. “A medida tem como alvo os aliados dos EUA, quando deveríamos trabalhar com eles para enfrentar as medidas comerciais injustas de países como a China”, acrescentou o mais influente republicano no Congresso.