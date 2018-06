Extremista tunisino ligado aos ataques de Paris acusado pelo Ministério Público belga

Sofiane Ayari, de 24 anos, já está detido na Bélgica e a cumprir uma sentença de prisão no âmbito de outro processo

Um extremista tunisino condenado por ter sido cúmplice de Salah Abdeslam, um dos autores dos atentados de 2015 em Paris, foi acusado pelo Ministério Público belga no âmbito da investigação dos ataques de 2016 em Bruxelas, foi divulgado nesta sexta-feira. O tunisino Sofiane Ayari, detido a 18 de março de 2016 em Bruxelas, na mesma altura do que Salah Abdeslam, foi acusado na quinta-feira de "participar em atividades de uma organização terrorista", referiu hoje o Ministério Público belga, num comunicado.

Sofiane Ayari, de 24 anos, já está detido na Bélgica e a cumprir uma sentença de prisão no âmbito de outro processo. O tunisino partilhou o banco dos réus com Salah Abdeslam num julgamento que decorreu em Bruxelas em fevereiro passado a propósito de um tiroteio com forças policiais a 15 de março de 2016 na capital belga, três dias antes da sua detenção.

Neste julgamento, que terminou com a condenação dos dois homens a uma pena de prisão de 20 anos, ficou provado que o tiroteio estava interligado com os ataques terroristas em Paris (13 de novembro de 2015) e em Bruxelas (22 de março de 2016), nomeadamente através de operacionais comuns.

O ADN de Sofiane Ayari foi encontrado em vários esconderijos que serviram para preparar os atentados de Paris, que fizeram 130 mortos, e os investigadores suspeitam que estaria a ser preparado um atentado no aeroporto internacional de Amesterdão (Schiphol), em paralelo com os ataques na capital francesa.

A 13 de novembro de 2015, Sofiane Ayari estava em Amesterdão com um cúmplice, Osama Krayem, também com ligações a Abdeslam e que também esteve implicado nos atentados em Bruxelas, que fizeram 32 mortos. Ayari não participou pessoalmente nos ataques em Bruxelas, porque foi detido quatro dias antes, mas "isso não significa que não tenha tido um papel na preparação", disse, em declarações à agência francesa France Presse (AFP), Guillaume Lys, advogado de várias vítimas dos acontecimentos de 22 de março de 2016.

"A sua acusação é positiva do ponto de vista das vítimas. O objetivo é que todas as pessoas que possam estar implicadas na preparação (dos ataques) venham explicar em julgamento exatamente qual foi o seu papel", disse o advogado. Segundo o Ministério Público belga, o extremista tunisino é o nono acusado no âmbito deste processo. Entre os acusados, seis estão em prisão preventiva, incluindo Mohamed Abrini e Osama Krayem, que foram detidos em abril de 2016 em Bruxelas.

A 22 de março de 2016, dois suicidas fizeram-se explodir no aeroporto internacional Bruxelas-Zaventem e um outro suicida detonou uma carga explosiva junto a uma estação de metro da capital belga. A par dos 32 mortos, centenas de pessoas ficaram feridas.

À semelhança dos ataques em Paris, os atentados em Bruxelas foram reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Sofiane Ayari foi para Síria "em finais de 2014" para ingressar nas fileiras do EI, tendo regressado à Europa em setembro de 2015. Iria encontrar-se na Alemanha com Salah Abdeslam, suspeito de ter ajudado e recrutado um total de 10 'jihadistas'.