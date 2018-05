O último dia do homem que fazia de morto (e o que está em causa no país de “nuestros hermanos”)

Espanha vive hoje, com grande probabilidade, o último dia da era Mariano Rajoy. O conservador galego de 63 anos que governa o país vizinho há seis anos e meio será destituído amanhã pelo Congresso dos Deputados, que votará favoravelmente a moção de censura apresentada pelos socialistas. A única forma de o evitar seria o próprio chefe do Governo apresentar a demissão, opção que parece descartada, segundo os seus porta-vozes.

Rajoy cai devido à chaga que macula o seu Partido Popular (PP, direita) há anos: a corrupção. A moção de censura do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda) surge na sequência da condenação a 33 e 51 anos de cadeia, respetivamente, de Luís Bárcenas e Francisco Correa, ex-tesoureiro e antigo dirigente do PP que encabeçavam uma rede de corrupção, adjudicações fictícias de obras e financiamento irregular do partido. Ao todo, 29 condenados somaram 351 anos de pena.

Em vão o (por agora) primeiro-ministro repetiu nos últimos dias que nenhum membro do seu Executivo estava entre os condenados. Em vão esgrimiu casos que envolvem socialistas, para perguntar ao líder destes, Pedro Sánchez (autor da moção e putativo futuro governante, já que em Espanha este instrumento pode ser utilizado para promover uma alternativa de Governo, não meramente para derrubar quem o exerce), se também ele terá de se demitir um dia por causa dos casos que envolvem camaradas do PSOE. Com o anúncio, esta tarde, do voto favorável do Partido Nacionalista Basco (PNV), que já este ano viabilizara o orçamento de Rajoy, o destino ficou traçado.

Sai de cena um governante a quem poucos vaticinavam êxito enquanto sucessor escolhido a dedo por José María Aznar (que o veio a renegar) mas que deu mostras de enorme resiliência, como líder da oposição oito anos e chefe do Governo desde 2011.

Enquanto governou o socialista José Luis Zapatero (2004-2011), Rajoy exibia a sua ausência de carisma num tom de eterno “número dois”, mas ela permitiu-lhe assistir de longe às lutas fratricidas dos que lhe cobiçavam o lugar, dos pretensos liberais de Alberto Ruiz-Gallardón à caudilha madrilena Esperanza Aguirre. Quase sempre inerte, aguardou a queda auto-infligida de Zapatero e venceu eleições com a maior maioria da democracia espanhola, uma surpresa para todos, quiçá mesmo o próprio.

No poder, cortou verbas, impôs austeridade, adotou medidas restritivas da liberdade de manifestação e expressão, mas ganhou eleições em 2015, embora sem maioria. O seu percurso e até a sua figura pública têm algum paralelo com Pedro Passos Coelho, mas em Espanha não houve “geringonça” e Sánchez, que tentou construir uma, propondo-se como primeiro-ministro até forçar uma repetição das legislativas passados seis meses, foi defenestrado pelos barões do PSOE. Rajoy limitou-se a ver passar a caravana, tendo até rejeitado (inédito em democracia) o convite inicial do rei Filipe VI para tentar formar Governo. Caído Sánchez, bastou-lhe estar onde sempre estivera.

“La Jerigüenza”

Sánchez, que recuperou a liderança do PSOE em eleições diretas, precisava de 176 votos “sim” (há 350 deputados) para a moção singrar. Terá 180, ao que tudo indica: 84 socialistas, 67 da aliança Podemos (comunistas e esquerda populista), 9 da Esquerda Republicana da Catalunha e 8 do Partido Democrata Europeu Catalão (formações que sustentam o governo regional independentista, o que levou Rajoy a acusar Sánchez de dar o braço aos que querem destruir Espanha só para subir ao poder), 5 do PNV, 4 da frente de esquerda valenciana Compromìs, 2 do Bildu (separatistas bascos herdeiros do Batasuna, velho braço político da organização terrorista ETA) e 1 do partido regional Nova Canárias.

Contra a moção votarão os 134 deputados do PP e os três das formações suas aliadas (2 da União do Povo Navarro, 1 do Fórum Astúrias), além dos 32 parlamentares do Cidadãos (centro unionista).O líder deste partido, Albert Rivera, pediu a Rajoy que saísse pelo seu próprio pé e ponderou apoiar a moção de censura se Sánchez convocasse eleições imediatas (em que, dizem as sondagens, Rivera seria o mais votado). O único deputado da Coligação Canária abster-se-á.

O acordo entre Rivera e Sánchez não foi possível e o Cidadãos, que viabilizou inicialmente a investidura de Rajoy em 2016 (ano em que o PP venceu legislativas sem maioria), vai votar “não” à moção de censura, sem que tal implique apoio ao governante. O discurso anticorrupção tem sido, de resto, uma arma forte de Rivera, que utilizou essa causa para, nos últimos anos, se expandir do âmbito da Catalunha (onde foi fundado contra o nacionalismo que grassa) para se implantar em toda Espanha. O apoio dos separatistas catalães e bascos à moção também não entusiasmava Rivera a juntar-se-lhe.

Sánchez mantém orçamento

O líder socialista prometeu hoje respeitar o orçamento aprovado (contra o qual o PSOE votou). O seu Governo terá como alicerces, diz, estabilidade institucional, estabilidade orçamental, estabilidade socio-laboral e estabilidade territorial (claro aviso aos partidos catalães e bascos de que a unidade do país não se vende).

O putativo primeiro-ministro está disposto a lançar “bases para iniciar o diálogo entre o Governo de Espanha e o novo governo da Generalitat” catalã, chefiado pelo independentista Quim Torra. A normalização implica pôr fim à aplicação do artigo 155 da Constituição, com que Rajoy suspendeu a autonomia da região em outubro de 2017, após o referendo e a declaração de independência à revelia da lei espanhola.

Continuar a cumprir os compromissos financeiros e económicos com Bruxelas é outra garantia. O Governo do PP dirigiu a recuperação após a crise global que ditaria o fim do anterior Executivo do socialista José Luis Zapatero.

A maior dificuldade para Sánchez será governar com apenas um quarto dos deputados, excluídas que parecem coligações formais. Começa amanhã, aos 46 anos, o maior desafio do homem que vai ser primeiro-ministro, provavelmente, tendo levado o partido aos piores resultados eleitorais da sua história, na casa dos 20%.

De salientar que esta é apenas a quarta moção de censura em 40 anos do período constitucional da democracia espanhola e a primeira a ter êxito.