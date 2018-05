Nacionalistas Bascos decisivos para derrubar governo de Rajoy

O parlamento espanhol debate esta quinta e sexta-feira a moção de censura ao primeiro-ministro, Mariano Rajoy, apresentada pelo PSOE. Vive-se um impasse político no país vizinho, com a possibilidade de o governo cair, sobretudo após o Partido Nacionalista Basco (PNV) e o Partido Democrata Europeu Catalão (PDeCAT) terem anunciado que irão votar favoravelmente o diploma para depor o chefe do executivo, que pode estar iminente.

A aprovação da moção de censura necessita de 176 votos no Congresso, onde o PSOE conta com 84 representantes, número insuficiente para fazer passar o documento. É neste contexto que se torna essencial para o partido liderado por Pedro Sanchez contar com o apoio de outras forças partidárias, como é caso do Partido Nacionalista Basco (PNV) e do PDeCAT, potencialmente decisivos para derrubar o executivo.

J.J. GUILLEN

A iniciativa foi apresentada pelos socialistas espanhóis, na sequência do caso Gürtel, uma das maiores tramas de corrupção política da história democrática em Espanha e à qual o Partido Popular está associado.

Pedro Sanchez é o homem de quem se fala no momento e o mais forte candidato a suceder a Rajoy nesta crise política. “Demita-se e tudo isto acabará”, pede Sanchez ao primeiro-ministro.

“Esta moção de censura nasce da sua incapacidade de assumir na primeira pessoa as responsabilidades políticas que esta Câmara e a sociedade espanhola lhe exigem pela sentença do caso Gürtel”, afirma o líder socialista, para quem não há muito mais a fazer do que a “saída imediata do presidente do Governo”, para “bem do país, da democracia e do seu próprio partido”.