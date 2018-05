Cadeia sem dinheiro liberta 35 presos para irem procurar comida na natureza

Foi a solução encontrada para suprir as carências, e resultou. Apenas um recluso não voltou

Os responsáveis da prisão de Boram, em Wewak (East Sepik, Nova Guiné), já não tinham comida para dar aos presos. As carências, fruto de cortes orçamentais drásticos, duravam há mais de dois meses e só restou uma solução: libertar presos para eles irem à procura de natureza nos bosques próximos. Dos 290 presos que se encontram na cadeia, foram enviados 35. Todos menos um regressaram uma vez cumprida a missão, ao que parece com sucesso.

Recentemente o orçamento alimentar da prisão foi reduzido a metade. Um responsável do sistema prisional, falando à imprensa nacional, disse que o dinheiro disponível está longe de ser suficiente e com frequência têm de ser os funcionários e as suas famílias a suprir as falhas.

A má nutrição é um problema crónico na Papua Nova Guiné, tendo características multi-geracionais, segundo a Unicef, que lhe chama "emergência silenciosa". A desnutrição é um dos obstáculos ao desenvolvimento do país e é também ele uma das causas pelas quais muitos — que de outra forma teriam uma vida normal e produtiva — vão parar à prisão.