Baviera obriga edifícios públicos a mostrarem a cruz cristã à entrada

O líder do governo estadual diz que se trata de uma questão cultural, não religiosa, mas a medida é atribuída a oportunismo político

Uma lei que entra em vigor na Baviera a 1 de junho, sexta-feira, obriga todos os edifícios públicos a exibirem uma cruz à entrada. A lei é muito polémica, desde logo por ameaçar aparentemente a separação entre estado e igreja. Mas o chefe do governo estadual, Markus Soder, garante que não se trata de uma questão religiosa, e sim cultural. "Queremos dar um sinal claro de que as pessoas têm um desejo de afirmar a sua identidade", disse.

A lei surge a menos de seis meses das eleições estaduais na Baviera, e é uma clara tentativa de recuperar terreno perdido desde 2015 pelos partidos tradicionais, incluindo os de direita, em benefício da Alternativ für Deutschland, o partido anti-emigrante. Desde que Angela Merkel anunciou a intenção de acolher um milhão de refugiados no país, a reação popular transformou o sistema político e obrigou tanto a CDU da chanceler como o seu partido irmão, a CSU, a responderem.

No caso da Baviera, que foi o estado alemão mais diretamente afetado pela migração em massa, um fator adicional é o força do catolicismo, partilhado por mais de metade da população (por contraste, os protestantes não chegam a por cento). Sendo a maioria dos refugiados oriundos do Médio Oriente, a maioria dos católicos dizem que não aceitaram um muçulmano na sua família.

Isso torna algo irónico que muitas das vozes que se opõem publicamente à nova lei sejam católicas. Incluem bispos e outras altas autoridades. Por exemplo, o cardeal Reinhard Marx, arcebispo de Munique, que considera estar em causa a instrumentalização de um símbolo de paz para causar divisão. Vários colegas dele repetiram a mesma ideia.

De qualquer forma, responsáveis de museus e outras instituições já anunciaram que não vão pôr cruzes à entrada, e o governo do estado também fez saber que não vai andar a inspecionar os edifícios públicos (outra dificuldade é assentar numa definição exata de edifício público), para ver se a cruz se encontra lá, e em que lugar. Um porta-voz do ministério do Interior estadual disse: "Não vemos razão para efetuar inspeções, e acolhemos com agrado cada cruz à vista".