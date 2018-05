Roseanne, Trump e as teorias da conspiração

O tweet que valeu à atriz Roseanne Barr o cancelamento da sua sitcom pela cadeia ABC na terça-feira foi uma tempestade perfeita. "Muslim brotherhood & planet of the apes had a baby=vj" (Irmandade Muçulmana e planeta dos macacos tiveram um bebé=vj"), dizia o texto.

Vj é Valeria Jarrett, uma ex-assessora do presidente Barack Obama. Jarrett é acusada por algumas pessoas, sem quaisquer provas, de ter ajudado a cobrir escândalos na administração Obama. O tweet conseguiu associar teorias da conspiração a um racismo tão descarado e antiquado que mesmo os principais beneficiários da sitcom - a ABC, que durante a última temporada ganhou 45 milhões de dólares com ele, só em publicidade - não teve outro remédio senão cancelar a nova temporada em preparação.

Fê-lo no próprio dia, e apesar de Roseanne ter pedido logo desculpas e prometido deixar o Twitter. Contudo, não foi a primeira vez que os seus posts geraram polémica e que ela prometeu tomar essa atitude, sem cumprir.

As muitas teorias de Trump

Para o post ser perfeito, no sentido negativo, só lhe faltava o antisemitismo. O qual Roseanne forneceu noutros tweets da mesma altura, estes dirigidos a Chelsea Clinton, filha de Hillary e Bill. Roseanne chamou-lhe Chelsea Soros Clinton e disse que era casada com um sobrinho do bilionário, uma afirmação que o estatuto de Soros como bête noire da direita carrega de insinuações.

Chelsea respondeu que o seu nome do meio era Victoria e que, embora tivesse a certeza que os sobrinhos de Soros eram pessoas adoráveis, não tinha casado com nenhum deles. Aproveitou também para elogiar a obra de Soros. Roseanne pediu desculpa pelo erro mas perguntou a Chelsea se sabia que Soros era um nazi que tinha entregue pessoas aos nazis durante a guerra. Acontece que Soros passou a guerra a fugir ao Holocausto e tinha 13 anos em 1944, quando os alemães ocuparam a Hungria.

Pelo menos uma destas mensagens foi retweetada por Trump, o que não surpreende, pois ele, além de fã de Roseanne (por ela ser fã dele, ao que tudo indica) é há muito um adepto fervoroso de teorias da conspiração.

Só em tempos recentes, o atual presidente garantiu que viu milhares de muçulmanos em New Jersey a celebrar publicamente a queda das torres no 11 de setembro; que as alterações climáticas são uma fraude; que as vacinas provocam autismo; que o México enviava deliberadamente assassinos e violadores para os EUA; que um juiz do Supremo Tribunal falecido de ataque cardíaco tinha sido morto; que havia fraudes eleitorais maciças nos EUA (nos estados onde ele perdeu); que o pai de um senador republicano estivera envolvido no assassinato de Kennedy; e, claro, que Barack Obama não tinha realmente nascido nos EUA mas em África, o que fazia dele um presidente ilegítimo.

Motivações das celebridades

Esta última mentira, onde a teoria da conspiração se liga diretamente ao racismo, foi decisiva no lançamento da carreira política de Trump. Contudo, não parece ter sido o motivo pelo qual algumas dezenas de artistas e outras celebridades o apoiaram durante a campanha de 2016.

Boa tarde delas disseram fazê-lo por ele ser um empresário. Foram os casos do músico Kid Rock, do boxeur Mike Tyson ("Experimentemos algo de novo. Deixemos a América ser dirigida como um negócio") e do ator Gary Busey ("Conheço-o profissionalmente. É um grande tipo. É rápido. É esperto").

Outros, como Clint Eastwood, elogiaram o facto de Trump não ser politicamente correto. Outros ainda referiram a riqueza de Trump, o facto de ele ter o seu próprio avião e não precisar de nada nem de ninguém. Este argumento popular foi usado, por exemplo, pelo cantor Wayne Newton.

Praticante de uma música completamente diferente, o rapper Wayne West esperou pelo resultado da eleição para dizer que, se tivesse votado, teria escolhido Trump. Não explicou bem porquê, mas ele e Trump têm em comum o gosto por teorias estranhas. Ainda recentemente o rapper causou polémica ao afirmar que afirmar que a escravatura tinha sido "uma escolha" das suas alegadas vítimas, caso contrário jamais teria durado quatrocentos anos.

Desacreditar o FBI e outras instituições

No caso de Trump, o objetivo das teorias da conspiração, com frequência, é desacreditar certas instituições. Ultimamente, por exemplo, ele tem andado a promover a ideia de uma conspiração política do FBI contra ele - não por coincidência, na altura em que as suas ligações perigosas à Rússia, e não só, estão a ser investigadas.

Fontes próximas do presidente dizem que às vezes não se consegue perceber no que ele efectivamente acredita. Em última análise, isso importa pouco, pois não impede as teorias de serem eficazes, nem de terem vida longa, resistindo a todos os desmentidos factuais - que são interpretados como mais uma prova de que a conspiração existe mesmo.

"Uma data de pessoas querem realmente acreditar numa conspiração, por ser muito mais fácil acreditar que uma força malévola está aos comandos do que no nosso governo ser dirigido por idiotas", explicou ao New York Times o fundador de um site conservador. Assim sendo, é de esperar que os tweets de Roseanne, como os de Trump e dos seus parceiros nesse tipo de especulação, continuem a surgir em abundância no futuro próximo.