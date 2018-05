Roseanne Barr culpa sedativos. Farmacêutica diz que racismo “não é um efeito secundário”

O Ambien, medicamento que entra na categoria dos sedativos, pode ter muitos efeitos secundário mas o racismo não há de ser certamente um deles. Foi esta a resposta da empresa farmacêutica Sanofi, que produz o medicamento em causa, em resposta às declarações da atriz Roseanne Barr, que culpou os comprimidos pelos comentários que fez no Twitter e que levaram ao cancelamento da série televisiva de que é protagonista.

“Eram duas da manhã e eu estava a tweetar sob o efeito de Ambien. Fui demasiado longe e não quero ser defendida. Foi escandaloso e indefensável”, escreveu Roseanne Barr no Twitter. Um dia antes, terça-feira, a atriz escrevera na mesma rede social que Valerie Jarrett, antiga assessora do ex-Presidente Barack Obama, era um produto da irmandade muçulmana e do “Planeta dos Macacos”.

Roseanne Barr apagou a mensagem horas depois e admitiu que se tratou de uma “piada de mau gosto” mas a ABC Entertainment decidiu ainda assim cancelar a série que tem o seu nome, “Roseanne”, e cujo primeiro episódio foi emitido em março. O presidente da produtora, Channing Dungey, considerou os comentários “abomináveis, repugnantes e inconsistentes” com os valores que tanto ele como a empresa defendem.

Foi num tweet posterior que a atriz culpou os comprimidos que tomara e disse não ter sido a primeira vez que fez “coisas estranhas” sob efeito dos mesmos. Noutra ocasião, aconteceu-lhe “partir ovos na parede às duas da manhã”, contou. A empresa farmacêutica não gostou e defendeu-se, também numa publicação partilhada no Twitter, dizendo que “pessoas de todas as raças, religiões e nacionalidades trabalham na Sanofi todos os dias para melhorar as vidas das pessoas por todo o mundo”. E acrescentou: “Embora todos os tratamentos farmacêuticos tenham efeitos secundários, o racismo não é um efeito secundário dos medicamentos produzidos pela Sanofi”.